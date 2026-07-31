나라셀라, 칠레 유기농 와이너리 ‘베라몬테’ 프리미엄 라인 선봬

[리얼푸드=육성연 기자] 나라셀라가 국내 유기농 인증을 받은 칠레 와이너리 베라몬테의 ‘그란 레세르바’ 시리즈를 선보인다.
베라몬테는 칠레 카사블랑카 밸리를 기반으로 자연 친화적인 재배 방식과 바이오다이내믹 농법을 적용해 와인을 생산하는 와이너리다.
이번에 선보이는 그란 레세르바 시리즈는 유기농 포도만을 활용해 양조한 와인이다. 카버네 소비뇽, 샤도네이, 피노 누아 등 총 5종이다.
카버네 소비뇽은 콜차구아 밸리산 포도를 사용해 검은 과실과 향신료 계열의 풍미를 살렸다. 샤도네이는 카사블랑카 밸리의 기후 특성을 반영해 과실감과 질감의 균형을 살렸다. 피노 누아는 붉은 과실 향과 부드러운 탄닌감이 특징이다.
나라셀라 관계자는 “베라몬테는 지속가능한 농법과 유기농 철학을 바탕으로 품질 경쟁력을 인정받아온 와이너리”라고 말했다.
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