스타벅스, 역대급 폭염에 콜드 브루 판매 늘어

[리얼푸드=육성연 기자] 스타벅스 코리아가 역대급 폭염에 콜드 브루 판매량이 늘었다고 5일 전했다.

지난달 27일부터 이달 2일까지 일주일간 음료 판매량을 전주(7/20~7/26)와 비교 분석한 결과, 해당 기간 가장 큰 신장률을 보인 카테고리는 판매량이 30% 이상 늘어난 ‘콜드 브루’다.

통상 콜드 브루는 기온이 높아지는 여름에 수요가 높아진다. 스타벅스는 지난달 27일 출시한 신제품 ‘코코 콜드 브루’가 해당 카테고리 판매량을 끌어올린 것으로 분석했다.

코코 콜드 브루는 전해질이 풍부한 코코넛 워터를 스타벅스 콜드 브루에 더한 음료다. 열량은 톨 사이즈 기준 75kcal다. 지난 6월 선보인 ‘씨솔트 카라멜 콜드 브루’도 지난 2023년 출시 이후 올해 누적 판매량 1000만 잔을 넘었다. 스타벅스 콜드 브루는 아프리카와 라틴 아메리카 원두를 20시간 동안 저온에서 천천히 추출한다.

콜드 브루에 이어 ‘리프레셔’ 카테고리 음료 역시 전주 대비 20% 이상 더 판매됐다. 스타벅스는 지난달 ‘핑크 피치 리프레셔’와 ‘핑크 피치 코코넛 리프레셔’를 연달아 출시했다.

최현정 스타벅스 식음개발담당은 “무더위가 이어지며 가벼운 음료들의 수요가 크게 높아진 가운데, 깔끔하고 부드러운 목 넘김이 특징인 콜드 브루 카테고리 제품 판매량이 늘었다”고 말했다.

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