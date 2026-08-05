스타벅스, 역대급 폭염에 콜드 브루 판매 늘어

[리얼푸드=육성연 기자] 스타벅스 코리아가 역대급 폭염에 콜드 브루 판매량이 늘었다고 5일 전했다.
지난달 27일부터 이달 2일까지 일주일간 음료 판매량을 전주(7/20~7/26)와 비교 분석한 결과, 해당 기간 가장 큰 신장률을 보인 카테고리는 판매량이 30% 이상 늘어난 ‘콜드 브루’다.
통상 콜드 브루는 기온이 높아지는 여름에 수요가 높아진다. 스타벅스는 지난달 27일 출시한 신제품 ‘코코 콜드 브루’가 해당 카테고리 판매량을 끌어올린 것으로 분석했다.
코코 콜드 브루는 전해질이 풍부한 코코넛 워터를 스타벅스 콜드 브루에 더한 음료다. 열량은 톨 사이즈 기준 75kcal다. 지난 6월 선보인 ‘씨솔트 카라멜 콜드 브루’도 지난 2023년 출시 이후 올해 누적 판매량 1000만 잔을 넘었다. 스타벅스 콜드 브루는 아프리카와 라틴 아메리카 원두를 20시간 동안 저온에서 천천히 추출한다.
콜드 브루에 이어 ‘리프레셔’ 카테고리 음료 역시 전주 대비 20% 이상 더 판매됐다. 스타벅스는 지난달 ‘핑크 피치 리프레셔’와 ‘핑크 피치 코코넛 리프레셔’를 연달아 출시했다.
최현정 스타벅스 식음개발담당은 “무더위가 이어지며 가벼운 음료들의 수요가 크게 높아진 가운데, 깔끔하고 부드러운 목 넘김이 특징인 콜드 브루 카테고리 제품 판매량이 늘었다”고 말했다.
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August 05. 2026
중국에서 맥주거래소가 화제를 모으고 있다. 주식시장처럼 가격이 실시간으로 변동하는 소비 방식이다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 맥주거래소는 전국 각지의 상권, 보행거리, 맥주축제 행사장 등에서 쉽게 찾아볼 수 있는 새로운 형태다. 주식시장의 가격 변동 원리를 맥주 판매에 접목했다. 특정 맥주를 주문하는 사람이 많을수록 해당 제품의 가격도 함께 상승하는 방식이다. 단순히 술을 마시는 행위를 넘어 소비자가 직접 참여하는 몰입형 여가 콘텐츠로 자리매김했다. 최근 6개월 동안 베이징, 하얼빈, 싼야, 난징 등 여러 도시에서 유사한 맥주거래소가 잇따라 등장하고 있다. 최근 저장성 항저우 시후톈디에 문을 연 맥주거래소에서는 거대한 원형 기둥에 설치된 대형 LED 화면을 통해 각 수제맥주의 ‘시세’가 실시간으로 표시된다. 제품 번호, 판매가격, 등락률, 거래량 등이 주식시장처럼 공개된다. 모든 맥주에는 고유의 ‘종목 코드’가 부여된다. 베이징 다싱구 후이쥐 상