몽골서도 통한 더본코리아, 하반기 2호점 연다

하반기 중 2호점 열 계획

[리얼푸드=박연수 기자] 더본코리아가 지난 9일 몽골 수도 울란바토르에 ‘홍콩반점’ 1호점을 열었다고 18일 밝혔다.

홍콩반점 몽골 1호점은 지난 9일 개점 직후 초기 주문량이 급증하는 등 뜨거운 반응을 얻었다. 10일에는 매출이 전일 대비 약 2배 증가했다. 올해 하반기에는 새마을식당 몽골 5호점이 있는 아유드타워에 홍콩반점 2호점을 출점할 계획이다.

더본코리아 관계자는 “다양한 종류의 한국식 메뉴를 론칭해 운영한 다브랜드 강점 노하우를 바탕으로 국가별 시장 특성과 소비 트렌드를 반영해 글로벌 확장을 이어가겠다”고 말했다.

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