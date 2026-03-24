스미후루코리아 ‘옐로우 스위퍼 바나나’…“컬링팀 응원”

[리얼푸드=육성연 기자] 바나나 전문 글로벌 청과 기업 스미후루코리아가 이마트24와 협업한 ‘옐로우 스위퍼 바나나’를 출시했다고 24일 밝혔다.
옐로우 스위퍼 바나나는 스미후루코리아가 공급하는 데일리 바나나 브랜드 ‘스미후루 바나나’로 구성했다. 2개 들어있는 소포장이다. 찰진 식감과 달콤한 맛이 특징이다.
패키지는 옐로우 스위퍼라는 이름처럼 바나나의 노란색과 컬링의 경쾌한 이미지를 결합해 디자인했다. 옐로우 스위퍼 바나나는 전국 이마트24 매장에서 만나볼 수 있다.
스미후루코리아 관계자는 “올림픽 기간에만 반짝 응원하는 것이 아닌, 대한민국을 빛낸 컬링팀에 지속적인 응원과 관심이 이어질 수 있도록 이번 패키지를 준비하게 됐다”라며 “앞으로도 바나나를 통해 사회 곳곳에 응원의 메시지를 전하고 소비자들과 함께 공감할 수 있는 다양한 활동을 선보이겠다”라고 전했다.
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March 23. 2026
캐니다 식품 트렌드에서 핵심 키워드로 ‘진정성(Authenticity)’이 떠올랐다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 캐나다 식품 전문 마케팅 기관 Nourish Food Marketing은 최근 보고서를 통해 이러한 흐름을 ‘The Return to Real(진짜로의 회귀)’로 정의했다. 과도한 디지털화와 알고리즘 중심의 획일성, 초가공식품 소비에서 벗어나 보다 자연스럽고 인간적인 ‘진짜 경험’을 추구한다는 분석이다. 소비자들은 인위적 완벽함보다 자연스러운 불완전성과 전통 제조 방식에 기반한 식품을 선호하는 경향을 보인다. 보고서는 원재료의 투명성과 전통성, 최소 가공 콘셉트를 강조하는 접근이 중요해지고 있다고 강조했다. 원재료의 투명성과 전통성, 최소 가공 콘셉트를 강조하는 접근이 중요해졌다는 설명이다. 사회적 고립감 해소 역시 중요한 화두로 떠오르고 있다. 보고서는 식품을 사람과 연결하는 가장 기본적인 매개로 재조명했다. 슈퍼마켓 체인 Jumbo