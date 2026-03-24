스미후루코리아 ‘옐로우 스위퍼 바나나’…“컬링팀 응원”

[리얼푸드=육성연 기자] 바나나 전문 글로벌 청과 기업 스미후루코리아가 이마트24와 협업한 ‘옐로우 스위퍼 바나나’를 출시했다고 24일 밝혔다.

옐로우 스위퍼 바나나는 스미후루코리아가 공급하는 데일리 바나나 브랜드 ‘스미후루 바나나’로 구성했다. 2개 들어있는 소포장이다. 찰진 식감과 달콤한 맛이 특징이다.

패키지는 옐로우 스위퍼라는 이름처럼 바나나의 노란색과 컬링의 경쾌한 이미지를 결합해 디자인했다. 옐로우 스위퍼 바나나는 전국 이마트24 매장에서 만나볼 수 있다.

스미후루코리아 관계자는 “올림픽 기간에만 반짝 응원하는 것이 아닌, 대한민국을 빛낸 컬링팀에 지속적인 응원과 관심이 이어질 수 있도록 이번 패키지를 준비하게 됐다”라며 “앞으로도 바나나를 통해 사회 곳곳에 응원의 메시지를 전하고 소비자들과 함께 공감할 수 있는 다양한 활동을 선보이겠다”라고 전했다.

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