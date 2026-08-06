100g 더…다향, 45주년 기념 ‘다향 오리’ 한정 기획 판매

[리얼푸드=육성연 기자] 국내 종합 축산 육가공 브랜드 다향이 창립 45주년을 맞아 추가 중량 100g 프로모션을 진행한다고 6일 전했다.
다향은 대표 제품인 ‘다향 훈제오리’ 600g을 기존 중량보다 100g 늘린 한정 기획 상품으로 판매한다. ‘다향 훈제오리’ 700g 제품은 이마트에서, ‘다향 훈제오리’ 400g+100g은 롯데슈퍼에서 구매할 수 있다.
‘1등급 다향 훈제오리’도 600g+100g 제품으로 선보인다. 해당 한정 기획 상품들은 오는 9월까지 판매한다. 이와 함께 ‘다향 오리 정육 슬라이스’를 기존 중량보다 100g 늘린 400g+100g 제품은 롯데슈퍼에서 10월까지 판매한다.
올해 다향은 ‘2026 독일 DLG 국제식품품평회’에서 출품한 전 품목이 품질상을 수상했다.
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August 05. 2026
중국에서 맥주거래소가 화제를 모으고 있다. 주식시장처럼 가격이 실시간으로 변동하는 소비 방식이다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 맥주거래소는 전국 각지의 상권, 보행거리, 맥주축제 행사장 등에서 쉽게 찾아볼 수 있는 새로운 형태다. 주식시장의 가격 변동 원리를 맥주 판매에 접목했다. 특정 맥주를 주문하는 사람이 많을수록 해당 제품의 가격도 함께 상승하는 방식이다. 단순히 술을 마시는 행위를 넘어 소비자가 직접 참여하는 몰입형 여가 콘텐츠로 자리매김했다. 최근 6개월 동안 베이징, 하얼빈, 싼야, 난징 등 여러 도시에서 유사한 맥주거래소가 잇따라 등장하고 있다. 최근 저장성 항저우 시후톈디에 문을 연 맥주거래소에서는 거대한 원형 기둥에 설치된 대형 LED 화면을 통해 각 수제맥주의 ‘시세’가 실시간으로 표시된다. 제품 번호, 판매가격, 등락률, 거래량 등이 주식시장처럼 공개된다. 모든 맥주에는 고유의 ‘종목 코드’가 부여된다. 베이징 다싱구 후이쥐 상