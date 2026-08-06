100g 더…다향, 45주년 기념 ‘다향 오리’ 한정 기획 판매

[리얼푸드=육성연 기자] 국내 종합 축산 육가공 브랜드 다향이 창립 45주년을 맞아 추가 중량 100g 프로모션을 진행한다고 6일 전했다.

다향은 대표 제품인 ‘다향 훈제오리’ 600g을 기존 중량보다 100g 늘린 한정 기획 상품으로 판매한다. ‘다향 훈제오리’ 700g 제품은 이마트에서, ‘다향 훈제오리’ 400g+100g은 롯데슈퍼에서 구매할 수 있다.

‘1등급 다향 훈제오리’도 600g+100g 제품으로 선보인다. 해당 한정 기획 상품들은 오는 9월까지 판매한다. 이와 함께 ‘다향 오리 정육 슬라이스’를 기존 중량보다 100g 늘린 400g+100g 제품은 롯데슈퍼에서 10월까지 판매한다.

올해 다향은 ‘2026 독일 DLG 국제식품품평회’에서 출품한 전 품목이 품질상을 수상했다.

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