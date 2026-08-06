6년간 6억원…스타벅스, 올해도 장애인에 ‘치과 치료비’ 1억원 전달

‘서울대치과병원점’ 매장 수익금 일부로 조성
6년간 누적기금 6억원, 227명 치료·수술 지원
[리얼푸드=박연수 기자] 스타벅스 코리아가 지난 5일 취약계층 장애인의 구강건강 증진을 위한 치과 치료비 지원 기금 1억원을 서울대학교 치과병원에 전달했다고 밝혔다.
스타벅스는 2021년 커뮤니티 스토어 3호점으로 서울대치과병원점을 열고, 매장 수익금으로 장애인 구강건강 지원 사업을 이어오고 있다. 6년간 조성한 기금은 누적 6억원이다. 현재까지 장애인 환자 227명이 치과 치료와 수술 지원을 받았다.
서울대치과병원점은 점자 메뉴판과 촉지도(점자 지도), 점자 안내를 갖췄다. 휠체어 이용 고객을 위한 배려 좌석과 이동 공간도 확보했다. 장애인과 비장애인 파트너가 함께 근무한다.
스타벅스는 이 매장 품목당 300원을 적립해 하트-하트재단에 전달하고 있다. 2021년부터 진행한 ‘장애인 그림 공모전’에는 현재까지 2321명이 참여했다. 수상작 일부를 상품으로 판매해 수익금을 지원 사업에 활용하는 선순환 구조로 만들었다.
전달식에는 서울대치과병원 의료진과 환자·보호자가 참여했다. 스타벅스 신동우 대표이사는 “장애인과 비장애인이 함께 어우러지는 사회를 만들기 위해 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 전했다.
siuu@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
August 05. 2026
중국에서 맥주거래소가 화제를 모으고 있다. 주식시장처럼 가격이 실시간으로 변동하는 소비 방식이다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 맥주거래소는 전국 각지의 상권, 보행거리, 맥주축제 행사장 등에서 쉽게 찾아볼 수 있는 새로운 형태다. 주식시장의 가격 변동 원리를 맥주 판매에 접목했다. 특정 맥주를 주문하는 사람이 많을수록 해당 제품의 가격도 함께 상승하는 방식이다. 단순히 술을 마시는 행위를 넘어 소비자가 직접 참여하는 몰입형 여가 콘텐츠로 자리매김했다. 최근 6개월 동안 베이징, 하얼빈, 싼야, 난징 등 여러 도시에서 유사한 맥주거래소가 잇따라 등장하고 있다. 최근 저장성 항저우 시후톈디에 문을 연 맥주거래소에서는 거대한 원형 기둥에 설치된 대형 LED 화면을 통해 각 수제맥주의 ‘시세’가 실시간으로 표시된다. 제품 번호, 판매가격, 등락률, 거래량 등이 주식시장처럼 공개된다. 모든 맥주에는 고유의 ‘종목 코드’가 부여된다. 베이징 다싱구 후이쥐 상