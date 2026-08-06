6년간 6억원…스타벅스, 올해도 장애인에 ‘치과 치료비’ 1억원 전달

‘서울대치과병원점’ 매장 수익금 일부로 조성 6년간 누적기금 6억원, 227명 치료·수술 지원

[리얼푸드=박연수 기자] 스타벅스 코리아가 지난 5일 취약계층 장애인의 구강건강 증진을 위한 치과 치료비 지원 기금 1억원을 서울대학교 치과병원에 전달했다고 밝혔다.

스타벅스는 2021년 커뮤니티 스토어 3호점으로 서울대치과병원점을 열고, 매장 수익금으로 장애인 구강건강 지원 사업을 이어오고 있다. 6년간 조성한 기금은 누적 6억원이다. 현재까지 장애인 환자 227명이 치과 치료와 수술 지원을 받았다.

서울대치과병원점은 점자 메뉴판과 촉지도(점자 지도), 점자 안내를 갖췄다. 휠체어 이용 고객을 위한 배려 좌석과 이동 공간도 확보했다. 장애인과 비장애인 파트너가 함께 근무한다.

스타벅스는 이 매장 품목당 300원을 적립해 하트-하트재단에 전달하고 있다. 2021년부터 진행한 ‘장애인 그림 공모전’에는 현재까지 2321명이 참여했다. 수상작 일부를 상품으로 판매해 수익금을 지원 사업에 활용하는 선순환 구조로 만들었다.

전달식에는 서울대치과병원 의료진과 환자·보호자가 참여했다. 스타벅스 신동우 대표이사는 “장애인과 비장애인이 함께 어우러지는 사회를 만들기 위해 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 전했다.

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