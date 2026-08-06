8월에 맛있는 풋고추, 비타민C가 ‘사과의 17배’

홍고추, 고추 중 비타민 A·C 최고 오이고추도 비타민C, 사과 17배

[리얼푸드=육성연 기자] ‘매운 고추가 몸에 더 좋다’는 말은 사실일까. 고추의 주요 영양소 함량을 살펴보면 어느 정도 과학적 근거가 있다. 고추의 대표 영양소인 비타민 C와 A는 풋고추보다 매운 홍고추에 더 많다.

농촌진흥청에 따르면 고추는 생육 상태로 풋고추와 홍고추를 구분한다. 풋고추는 완전히 익지 않은 상태다. 국내 풋고추 품종은 과실 특성에 따라 일반 풋고추, 오이고추, 꽈리고추, 청양고추 등으로 나뉜다. 이 풋고추를 따지 않고 완전히 익힌 것이 붉은색 홍고추다.

고추는 영양소 중에서도 비타민 C가 월등히 높다. ‘비타민C의 보고’로 불릴 만큼 채소 중에서도 함량이 높다. 종류별로는 홍고추의 함량이 가장 높다. 리얼푸드가 식품의약품안전처 식품영양성분자료를 통해 홍고추·일반 풋고추·꽈리고추·오이고추·청양고추 등 5가지 대중적 품종의 주요 영양성분을 비교해 본 결과, 100g당(이하 기준 동일) 비타민 C가 가장 많은 것은 홍고추였다. 평균 122㎎ 들어 있다. 우리나라 대표 재배종인 녹광형 홍고추 품종의 경우, 170㎎까지 나왔다.

풋고추 중에서는 오이고추가 78㎎으로 가장 많았다. 꽈리고추는 56㎎, 청양고추 51㎎, 풋고추 43㎎이다.

오이고추는 홍고추보다 비타민 C가 적지만, ‘1회 섭취량’을 고려하면 얘기가 달라진다. 홍고추는 얇게 썰어서 양념에 넣거나 음식 위에 올리는 용도로 주로 쓰인다. 반면 오이고추는 맵지 않고 아삭해 먹기가 쉽다. ‘오이고추 된장무침’처럼 주재료로도 쓰이기 때문에 한 번에 섭취할 수 있는 비타민C 함량은 더 높아진다.

오이고추는 채소임에도 불구하고, 비타민 C 함량(78㎎)은 주요 과일에 못지않은, 혹은 그 이상 수준의 이다. 귤(25㎎)이나 배(2㎎), 포도(4㎎)보다 높다.

사과보다는 약 17배 많다. 사과는 새콤달콤한 맛이 강해 비타민 C가 많을 것으로 예상되지만, 실제 함량은 2㎎에 불과하다. 식이섬유나 항산화물질 폴리페놀 등 다른 영양소가 많다.

눈 건강에 도움을 주는 베타카로틴(몸에서 비타민A로 전환) 역시 홍고추 함량(3537㎍)이 가장 높다. 풋고추(458㎍)의 약 7배다. 꽈리고추(474㎍), 청양고추(456㎍) 오이고추(394㎍)도 풋고추와 비슷한 수준이다. 풋고추가 빨갛게 익어가면서 노랑·주황·붉은색을 내는 천연 색소 베타카로틴도 늘어나기 때문이다. 고추가 빨갛게 익는 과정에서는 캡사이신 함량도 증가한다.

캡사이신의 매운맛이 부담스럽다면 태자리(태좌)부분을 제거하면 된다. 고추의 매운맛은 고추씨가 붙어 있는 하얀 속살인 태자리가 중심이다. 캡사이신을 분비하는 수용체가 이 태자리에 집중돼 있다. 실제 농촌진흥청 성분 분석에서도 태자리의 캡사이신 농도는 고추 과육보다 수십 배에서 백 배 이상까지 나온다. 고추를 반으로 갈라 태자와 씨를 긁어내면 최대 80%까지 매운맛을 줄일 수 있다.

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