8월에 맛있는 풋고추, 비타민C가 ‘사과의 17배’

홍고추, 고추 중 비타민 A·C 최고
오이고추도 비타민C, 사과 17배
[리얼푸드=육성연 기자] ‘매운 고추가 몸에 더 좋다’는 말은 사실일까. 고추의 주요 영양소 함량을 살펴보면 어느 정도 과학적 근거가 있다. 고추의 대표 영양소인 비타민 C와 A는 풋고추보다 매운 홍고추에 더 많다.
농촌진흥청에 따르면 고추는 생육 상태로 풋고추와 홍고추를 구분한다. 풋고추는 완전히 익지 않은 상태다. 국내 풋고추 품종은 과실 특성에 따라 일반 풋고추, 오이고추, 꽈리고추, 청양고추 등으로 나뉜다. 이 풋고추를 따지 않고 완전히 익힌 것이 붉은색 홍고추다.
고추는 영양소 중에서도 비타민 C가 월등히 높다. ‘비타민C의 보고’로 불릴 만큼 채소 중에서도 함량이 높다. 종류별로는 홍고추의 함량이 가장 높다. 리얼푸드가 식품의약품안전처 식품영양성분자료를 통해 홍고추·일반 풋고추·꽈리고추·오이고추·청양고추 등 5가지 대중적 품종의 주요 영양성분을 비교해 본 결과, 100g당(이하 기준 동일) 비타민 C가 가장 많은 것은 홍고추였다. 평균 122㎎ 들어 있다. 우리나라 대표 재배종인 녹광형 홍고추 품종의 경우, 170㎎까지 나왔다.
풋고추 중에서는 오이고추가 78㎎으로 가장 많았다. 꽈리고추는 56㎎, 청양고추 51㎎, 풋고추 43㎎이다.
오이고추는 홍고추보다 비타민 C가 적지만, ‘1회 섭취량’을 고려하면 얘기가 달라진다. 홍고추는 얇게 썰어서 양념에 넣거나 음식 위에 올리는 용도로 주로 쓰인다. 반면 오이고추는 맵지 않고 아삭해 먹기가 쉽다. ‘오이고추 된장무침’처럼 주재료로도 쓰이기 때문에 한 번에 섭취할 수 있는 비타민C 함량은 더 높아진다.
오이고추는 채소임에도 불구하고, 비타민 C 함량(78㎎)은 주요 과일에 못지않은, 혹은 그 이상 수준의 이다. 귤(25㎎)이나 배(2㎎), 포도(4㎎)보다 높다.
사과보다는 약 17배 많다. 사과는 새콤달콤한 맛이 강해 비타민 C가 많을 것으로 예상되지만, 실제 함량은 2㎎에 불과하다. 식이섬유나 항산화물질 폴리페놀 등 다른 영양소가 많다.
눈 건강에 도움을 주는 베타카로틴(몸에서 비타민A로 전환) 역시 홍고추 함량(3537㎍)이 가장 높다. 풋고추(458㎍)의 약 7배다. 꽈리고추(474㎍), 청양고추(456㎍) 오이고추(394㎍)도 풋고추와 비슷한 수준이다. 풋고추가 빨갛게 익어가면서 노랑·주황·붉은색을 내는 천연 색소 베타카로틴도 늘어나기 때문이다. 고추가 빨갛게 익는 과정에서는 캡사이신 함량도 증가한다.
캡사이신의 매운맛이 부담스럽다면 태자리(태좌)부분을 제거하면 된다. 고추의 매운맛은 고추씨가 붙어 있는 하얀 속살인 태자리가 중심이다. 캡사이신을 분비하는 수용체가 이 태자리에 집중돼 있다. 실제 농촌진흥청 성분 분석에서도 태자리의 캡사이신 농도는 고추 과육보다 수십 배에서 백 배 이상까지 나온다. 고추를 반으로 갈라 태자와 씨를 긁어내면 최대 80%까지 매운맛을 줄일 수 있다.
gorgeous@heraldcorp.com
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August 05. 2026
중국에서 맥주거래소가 화제를 모으고 있다. 주식시장처럼 가격이 실시간으로 변동하는 소비 방식이다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 맥주거래소는 전국 각지의 상권, 보행거리, 맥주축제 행사장 등에서 쉽게 찾아볼 수 있는 새로운 형태다. 주식시장의 가격 변동 원리를 맥주 판매에 접목했다. 특정 맥주를 주문하는 사람이 많을수록 해당 제품의 가격도 함께 상승하는 방식이다. 단순히 술을 마시는 행위를 넘어 소비자가 직접 참여하는 몰입형 여가 콘텐츠로 자리매김했다. 최근 6개월 동안 베이징, 하얼빈, 싼야, 난징 등 여러 도시에서 유사한 맥주거래소가 잇따라 등장하고 있다. 최근 저장성 항저우 시후톈디에 문을 연 맥주거래소에서는 거대한 원형 기둥에 설치된 대형 LED 화면을 통해 각 수제맥주의 ‘시세’가 실시간으로 표시된다. 제품 번호, 판매가격, 등락률, 거래량 등이 주식시장처럼 공개된다. 모든 맥주에는 고유의 ‘종목 코드’가 부여된다. 베이징 다싱구 후이쥐 상