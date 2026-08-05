‘K-축산모델’의 확산…선진, 베트남 양돈산업과 동반 성장 추진

[리얼푸드=육성연 기자] 축산식품전문기업 선진이 아프리카돼지열병(ASF)으로 어려움을 겪어온 베트남 양돈농가와 동반성장을 추진한다고 5일 전했다.
선진은 사료(Feed)와 농장(Farm), 식품(Food)으로 이어지는 ‘3F 가치사슬’을 기반으로 ‘K-축산모델’을 베트남 현지 농가에 접목하고 있다. 이를 위해 2020년 동남 아시아 축산혁신센터를 설립해 현장 데이터를 연구개발에 반영하고, 이를 다시 농장에 적용하며 지역 맞춤형 축산 기술을 고도화하고 있다.
또 ASF와 같은 질병이 발생하면 현장 기술 인력이 방역 체계 점검부터 농장 환경 개선, 재입식까지 전 과정을 지원한다. 농장이 다시 정상적으로 생산을 이어갈 때까지 함께 문제를 해결하는 ‘현지 밀착형 지원’이다.
선진은 사료 공급과 함께 농장의 방역 체계를 강화하는 ‘마이팜 디자인’, 농가별 시설 개선 방안을 공유하는 ‘G7 워크숍’, 생산성 향상을 위한 기술 세미나 ‘희망 콘서트’ 등의 기술 교류 프로그램을 운영한다. 선진은 베트남 평가 전문기관인 Vietnam Report JSC가 발표한 ‘베트남 가장 신뢰받는 사료 기업 Top 10’에서 5위에 선정됐다. 한국 기업으로는 유일하다.
선진 베트남 법인 관계자는 “ASF를 겪으며 베트남 농가들은 좋은 사료만으로는 농장을 지킬 수 없다는 사실을 체감했다”며 “앞으로도 한국에서 축적한 사양관리와 방역 노하우를 현지 환경에 맞게 발전시켜 베트남 농가의 생산성과 경쟁력을 높이고 지속가능한 양돈산업 기반을 함께 만들어가겠다”고 말했다.
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August 05. 2026
중국에서 맥주거래소가 화제를 모으고 있다. 주식시장처럼 가격이 실시간으로 변동하는 소비 방식이다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 맥주거래소는 전국 각지의 상권, 보행거리, 맥주축제 행사장 등에서 쉽게 찾아볼 수 있는 새로운 형태다. 주식시장의 가격 변동 원리를 맥주 판매에 접목했다. 특정 맥주를 주문하는 사람이 많을수록 해당 제품의 가격도 함께 상승하는 방식이다. 단순히 술을 마시는 행위를 넘어 소비자가 직접 참여하는 몰입형 여가 콘텐츠로 자리매김했다. 최근 6개월 동안 베이징, 하얼빈, 싼야, 난징 등 여러 도시에서 유사한 맥주거래소가 잇따라 등장하고 있다. 최근 저장성 항저우 시후톈디에 문을 연 맥주거래소에서는 거대한 원형 기둥에 설치된 대형 LED 화면을 통해 각 수제맥주의 ‘시세’가 실시간으로 표시된다. 제품 번호, 판매가격, 등락률, 거래량 등이 주식시장처럼 공개된다. 모든 맥주에는 고유의 ‘종목 코드’가 부여된다. 베이징 다싱구 후이쥐 상