하이포크, 당일생산 ‘고기본연 하루신선 돼지불백, 제육볶음’ 유통망 확대

[리얼푸드=육성연 기자] 한돈 브랜드 하이포크가 양념육 브랜드 고기본연의 ‘하루신선 돼지불백, 제육볶음’ 유통망을 확대한다.

하이포크는 최근 쿠팡 입점을 시작으로 홈플러스 익스프레스 등 주요 온·오프라인 채널에서 ‘하루신선 돼지불백, 제육볶음’ 판매를 확대하고 있다.5일부터는 쿠팡을 비롯해 하이포크몰, 네이버 스마트 스토어에서도 만나볼 수 있다.

‘하루신선’ 2종은 고기본연이 선보이는 돼지불백과 제육볶음으로, 100% 국내산 하이포크 원육을 사용했다. 독자적인 ‘하루신선공법(ODF, One Day Fresh)’ 을 적용해 갓 생산한 생고기를 24시간 안에 손질하고, 오전 가공과 오후 생산을 거쳐 당일 완성하는 방식이다. 원육이 양념에 장시간 재워지며 무르는 현상을 줄이고, 생고기 특유의 식감과 육즙, 풍미를 살리는 데 초점을 맞췄다.

자사몰인 하이포크몰에서는 ‘하루신선 수요런’을 새롭게 운영한다. ‘하루신선 수요런’은 매주 수요일 주문을 받아 당일 생산·당일 출고하는 자사몰 전용 서비스다.

하이포크 관계자는 “다양한 채널에서 하이포크의 양념육 제품을 접할 수 있도록 유통망을 확대하고 있으며, 자사몰에서 운영하는 하루신선 수요런을 통해 당일 생산·당일 출고 기반의 신선한 양념육 경험을 제공할 계획”이라고 전했다.

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