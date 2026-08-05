하이포크, 당일생산 ‘고기본연 하루신선 돼지불백, 제육볶음’ 유통망 확대

[리얼푸드=육성연 기자] 한돈 브랜드 하이포크가 양념육 브랜드 고기본연의 ‘하루신선 돼지불백, 제육볶음’ 유통망을 확대한다.
하이포크는 최근 쿠팡 입점을 시작으로 홈플러스 익스프레스 등 주요 온·오프라인 채널에서 ‘하루신선 돼지불백, 제육볶음’ 판매를 확대하고 있다.5일부터는 쿠팡을 비롯해 하이포크몰, 네이버 스마트 스토어에서도 만나볼 수 있다.
‘하루신선’ 2종은 고기본연이 선보이는 돼지불백과 제육볶음으로, 100% 국내산 하이포크 원육을 사용했다. 독자적인 ‘하루신선공법(ODF, One Day Fresh)’ 을 적용해 갓 생산한 생고기를 24시간 안에 손질하고, 오전 가공과 오후 생산을 거쳐 당일 완성하는 방식이다. 원육이 양념에 장시간 재워지며 무르는 현상을 줄이고, 생고기 특유의 식감과 육즙, 풍미를 살리는 데 초점을 맞췄다.
자사몰인 하이포크몰에서는 ‘하루신선 수요런’을 새롭게 운영한다. ‘하루신선 수요런’은 매주 수요일 주문을 받아 당일 생산·당일 출고하는 자사몰 전용 서비스다.
하이포크 관계자는 “다양한 채널에서 하이포크의 양념육 제품을 접할 수 있도록 유통망을 확대하고 있으며, 자사몰에서 운영하는 하루신선 수요런을 통해 당일 생산·당일 출고 기반의 신선한 양념육 경험을 제공할 계획”이라고 전했다.
gorgeous@heraldcorp.com
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August 05. 2026
중국에서 맥주거래소가 화제를 모으고 있다. 주식시장처럼 가격이 실시간으로 변동하는 소비 방식이다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 맥주거래소는 전국 각지의 상권, 보행거리, 맥주축제 행사장 등에서 쉽게 찾아볼 수 있는 새로운 형태다. 주식시장의 가격 변동 원리를 맥주 판매에 접목했다. 특정 맥주를 주문하는 사람이 많을수록 해당 제품의 가격도 함께 상승하는 방식이다. 단순히 술을 마시는 행위를 넘어 소비자가 직접 참여하는 몰입형 여가 콘텐츠로 자리매김했다. 최근 6개월 동안 베이징, 하얼빈, 싼야, 난징 등 여러 도시에서 유사한 맥주거래소가 잇따라 등장하고 있다. 최근 저장성 항저우 시후톈디에 문을 연 맥주거래소에서는 거대한 원형 기둥에 설치된 대형 LED 화면을 통해 각 수제맥주의 ‘시세’가 실시간으로 표시된다. 제품 번호, 판매가격, 등락률, 거래량 등이 주식시장처럼 공개된다. 모든 맥주에는 고유의 ‘종목 코드’가 부여된다. 베이징 다싱구 후이쥐 상