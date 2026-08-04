음료 노하우 공유…스타벅스, ‘상주 샤인머스캣 에이드’ 6만잔 전달

음료 레시피·원부재료 지원…5년간 상생음료 47만6000잔 전달 5년간 상생지원금 약 10억원…카페 시설 보수 기금 3000만원도

[리얼푸드=정찬수 기자] 스타벅스 코리아가 소상공인 카페의 경쟁력 강화를 위해 제8차 상생음료 ‘상주 샤인머스캣 에이드’를 개발해 전달했다고 4일 밝혔다. 전날 스타벅스 지원센터에서 열린 상생음료 전달식에는 동반성장위원회, 전국카페사장협동조합 관계자들이 참석했다.

스타벅스는 2022년 3월 커피업계 최초로 동반성장위원회·전국카페사장협동조합과 ‘카페업 상생협약’을 체결했다. 지역 농산물 활용 상생음료 개발 및 전달, 자연재해 피해 복구 지원, 노후 카페 환경 개선 등 상생활동을 이어오고 있다. 5년간 지원한 상생 기금은 약 10억원이다.

이번 상생음료는 경북 상주지역 샤인머스캣을 활용한 ‘상주 샤인머스캣 에이드’로 선정됐다. 스타벅스 음료팀이 계절감과 대중성을 고려해 개발했다. 샤인머스캣의 풍미와 알로에 베라 토핑의 식감이 특징이다.

상생음료 지원을 희망하는 소상공인 카페는 8월 중 전국카페사장협동조합 네이버 카페 및 소상공인 카페 선호 게시판 등을 통해 모집 공고를 확인할 수 있다. 스타벅스는 선정된 150개 소상공인 카페에 레시피와 총 6만잔 분량의 상생음료 원부재료를 무상 지원한다. 상생음료는 오는 9월부터 판매된다. 판매 매장과 세부 출시 일정은 동반성장위원회 카카오톡 채널과 스타벅스 홈페이지 및 모바일 앱에서 안내된다.

이번 상생음료를 포함해 스타벅스가 2022년부터 지원한 상생음료 원부재료는 누적 47만6000잔, 수혜 소상공인 카페는 총 1120개소다. 스타벅스는 소상공인 카페의 환경 개선을 위한 시설 보수 지원 기금 3000만원도 함께 전달했다.

스타벅스 최현정 식음개발담당은 “다양한 상생활동을 통해 소상공인 카페와 동반 성장의 가치를 실현할 수 있어 뜻깊다”며 “앞으로도 소상공인 카페에 실질적인 도움이 되는 지원을 이어갈 것”이라고 말했다.

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