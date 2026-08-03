과일 같은 식감…뚜레쥬르 ‘아그작’, 인도네시아 완판

한국 콘셉트·제품명 유지…K-디저트 대표 상품으로
[리얼푸드=정찬수 기자] CJ푸드빌이 운영하는 뚜레쥬르는 인도네시아에서 선보인 ‘아그작(AGJAK·사진)’ 케이크가 조용한 열풍을 이어가고 있다고 3일 밝혔다.
뚜레쥬르는 지난 7월 13일 인도네시아 자카르타 뚜레쥬르 세노파티(Senopati)점에서 아그작 케이크 3종을 출시했다. 출시 이후 준비한 물량은 매일 조기 소진되고 있다. 현지 인플루언서와 SNS(사회관계망서비스) 콘텐츠도 이어지고 있다.
인도네시아에서 출시한 아그작 케이크는 망고·복숭아·피스타치오 3종이다. 과일과 흡사한 비주얼과 맛, 깨지는 식감을 구현했다. 제품명도 한국과 동일한 ‘아그작(AGJAK)’이다.
뚜레쥬르는 인도네시아에서 직영점을 중심으로 아그작 케이크를 확대할 계획이다. 뚜레쥬르 인도네시아 일부 매장에서는 미숫가루, 두쫀쿠, 버터떡 등 K-디저트도 함께 선보이고 있다.
CJ푸드빌 관계자는 “아그작 케이크는 한국에서 차별화된 디저트 경험을 제안하며 큰 사랑을 받고 있는 제품으로 인도네시아에서도 가능성이 높다고 판단했다”며 “앞으로도 K-베이커리 및 K-디저트 제품을 글로벌 시장에서 선보이며 영역을 확장해 나가겠다”고 말했다.
andy@heraldcorp.com
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일본의 배달 피자 침체 속에 편의점 프리미엄 냉동피자 시장이 급성장하고 있다. 코트라(KORA)에 따르면, 일본 피자협의회 자료에서 지난 2024년도 일본 피자 시장의 추정 소비자 판매액은 전년 대비 7.5% 감소했다. 2년 연속 내림세다. 특히 배달 피자점·전문점·통신판매업체·이탈리안 레스토랑을 합산한 매출은 전년보다 6.6% 줄었다. 반면 같은 시기 뚜렷하게 성장한 것은 ‘집에서 먹는 피자’다. 최근 일본에서는 냉동 피자 판매 채널이 확대되고 있다. 코스트코·슈퍼마켓 같은 창고형·저가형 매장이 오래전부터 대용량 냉동피자로 강세를 보여온 가운데, 최근에는 세븐일레븐·로손·패밀리마트 등 대형 편의점 3사가 뛰어들어 시장 경쟁이 심화하고 있다. 편의점들은 최근 유명 셰프·맛집과의 협업을 넘어 콘텐츠 브랜드와의 이색 협업까지 확장하는 중이다. 냉동피자를 저가 편의식이 아닌 ‘편의점에서 만나는 레스토랑급 상품’으로 홍보한다. 세븐일레븐은 도쿄 피자 전문점 ‘다 이사(da ISA)’의 야