유럽 폭염이 바꾸는 식품 소비 트렌드

[리얼푸드=육성연 기자] 유럽의 폭염은 식품 소비를 가열에서 냉각 방향으로 재편했다. 생수·RTD 음료·아이스크림·냉동식품·샐러드·간편식 수요를 급증시키는 반면 베이커리·뜨거운 간편식 판매는 감소했다.
한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 아이스크림은 폭염과 가장 직접적으로 연결된 품목이다. 지난 5월 말 폭염 기간 중 영국 슈퍼마켓 데이터에서 아이스크림 판매는 지난해 같은 기간보다 34% 상승했다.
RTD(Ready-to-Drink) 음료 카테고리 전체가 폭염 수혜를 입었다. 시장조사기관 NIQ(NielsenlQ)에 따르면 무알코올 맥주 판매가 전년 대비 10.9% 증가했다. 라거 맥주 판매는 7.9%, 사이다 10% 성장했다.
냉동식품은 폭염 기간 슈퍼 카테고리 중 가장 빠르게 성장했다. 특히 냉동 과일이 28% 증가하며 가장 두드러졌다. 조리 없이 또는 최소한의 가열만으로 섭취할 수 있다는 편의성과 함께, 냉동 자체가 주는 냉각 효과가 소비자 심리와 맞닿았다.
aT 관계자는 “유럽의 폭염으로 한국 식품 기업에게는 냉장 RTD 음료, 비가열 간편식, 냉동 K-푸드, 기능성 수분 보충 제품 등의 수출 확대 기회가 열리고 있다”고 말했다.
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July 29. 2026
뉴질랜드 커피 시장에서 이색적인 커피 메뉴가 인기를 끌고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 글로벌 리서치 업체인 스터프(Stuff)의 최신 조사 결과, 뉴질랜드 커피 시장은 기존의 정형화된 메뉴를 넘어 ‘해외 트렌드 유입’, ‘아이스커피 급증’, ‘차별화된 부재료’, ‘비주얼 및 경험 중시’가 핵심 트렌드로 꼽힌다. 독특한 미각, 시각적 경험이 중요해 지면서 휘핑크림이나 차가운 크림, 시럽, 소금, 과일 제스트 등을 활용한 디저트형 프리미엄 커피가 인기다. 새로운 커피 트렌드로는 에스프레소 밤(Espresso Bomb)과 몽블랑(Mont Blanc)이 떠오르고 있다. 아이스 에스프레소 밤은 에스프레소와 토닉워터, 레몬 또는 라임즙, 소금을 넣어 만든다. 독특한 거품이 생기는 것이 특징이다. 최근 카페에서 새로운 인기 메뉴로 자리 잡고 있다. 술이 들어가지 않지만 예거밤(Jägerbomb)과 동일한 방식으로 즐길 수 있어 화제를 모았다. 예거밤