말차와 우베, 2026년 미국 스낵 이끈다

[리얼푸드=육성연 기자] 올해 미국 스낵 시장은 재미있는 식감과 색다른 맛, 기능성 성분을 앞세운 제품을 중심으로 성장할 것으로 전망된다. 특히 말차와 우베가 스낵 트렌드를 이끌 것으로 보인다.

한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 미국 제과협회(National Confectioners Association)는 캔디와 스낵이 식품업계 전반의 트렌드를 이끄는 역할을 한다고 밝혔다.

특히 소비자의 경험을 중시한 캔디(Interactive Candy)와 피클맛 제품, 단백질과 콜라젠, 프로바이오틱스(Probiotics) 등 기능성 성분을 강화한 스낵이 새로운 시장 흐름으로 자리 잡고 있다.

최근 미국 소셜미디어에서는 껍질을 벗겨 먹는 과일 모양 젤리인 필러블 젤리(Peelable Jelly)가 인기다. 실제 과일처럼 껍질을 벗기고(Peel), 터뜨리고(Pop), 깨뜨리는(Crack) 과정을 경험할 수 있는 제품이 소비자의 호응을 얻고 있다.

피클 열풍도 다양한 스낵 카테고리로 확대되는 모습이다. 상온 보관이 가능한 피클 달걀(Pickled Eggs), 피클맛 사워 캔디(Sour Candy)를 비롯해 딜 피클(Dill Pickle)과 레모네이드 맛 토르티야 칩 과자 등이 그 예이다.

지난해 미국 식품시장을 강타했던 두바이 초콜릿의 인기는 점차 안정세에 접어들고 있다. 다만 일부 레스토랑에서는 여전히 인기 디저트 메뉴로 판매되고 있다. 업계는 이를 이을 차세대 디저트 트렌드로 말차(Matcha)와 우베(Ube)를 주목하고 있다.

aT 관계자는 “말차와 우베 모두 이미 잘 알려진 맛이지만, 앞으로 미국 대형마트와 식품 유통채널에서 더욱 다양한 제품으로 확대될 것으로 전망된다”고 말했다.

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