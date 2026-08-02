지방까지 확대하는 베트남 편의점

[리얼푸드=육성연 기자] 베트남 편의점 시장이 빠르게 확대되고 있다.
한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 최근 베트남 내 편의점은 간편식과 즉석조리식품을 구매하고 식사까지 해결할 수 있는 생활밀착형 식품 유통채널로 확대하고 있다.
특히 긴 영업시간과 도심 주거지역·학교·사무실 인근의 높은 접근성은 편의점 시장 성장의 주요 요인으로 작용하고 있다. 일부 매장에서는 식품 가열, 온수 이용, 매장 내 취식 등이 가능해 편의점을 간단한 식사와 휴식을 위한 공간으로도 활용한다.
베트남에는 편의점과 미니마트가 약 7483개 있다. 이는 주요 현대식 소매점포의 93% 이상을 차지한다.
업계에서는 신규 출점 경쟁이 이어지고 있다. 2026년 GS25의 베트남 점포 수는 전년보다 약 35% 증가한 318개까지 확대할 것으로 전망된다. FamilyMart는 약 172개, 7-Eleven은 약 148개 점포를 운영할 것으로 예상된다.
새로운 해외 편의점 브랜드의 베트남 진출도 이어지고 있다. 중국의 대형 편의점 체인 메이이지아는 해외 브랜드인 Ohmee를 통해 2026년 하노이에 첫 매장을 열ㅇ렀다.
aT 관계자는 “한국계 편의점 GS25의 확장은 한국식 간편식과 편의점 식문화를 현지 소비자에게 알리는 데 긍정적으로 작용하고 있다”며 “김밥, 떡볶이, 컵라면, 즉석밥, 만두, 핫도그, 어묵 및 한국식 소스 제품은 별도의 복잡한 조리 없이 판매할 수 있어 베트남 편의점의 즉석식품 확대 흐름과 부합한다”고 말했다.
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July 29. 2026
뉴질랜드 커피 시장에서 이색적인 커피 메뉴가 인기를 끌고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 글로벌 리서치 업체인 스터프(Stuff)의 최신 조사 결과, 뉴질랜드 커피 시장은 기존의 정형화된 메뉴를 넘어 ‘해외 트렌드 유입’, ‘아이스커피 급증’, ‘차별화된 부재료’, ‘비주얼 및 경험 중시’가 핵심 트렌드로 꼽힌다. 독특한 미각, 시각적 경험이 중요해 지면서 휘핑크림이나 차가운 크림, 시럽, 소금, 과일 제스트 등을 활용한 디저트형 프리미엄 커피가 인기다. 새로운 커피 트렌드로는 에스프레소 밤(Espresso Bomb)과 몽블랑(Mont Blanc)이 떠오르고 있다. 아이스 에스프레소 밤은 에스프레소와 토닉워터, 레몬 또는 라임즙, 소금을 넣어 만든다. 독특한 거품이 생기는 것이 특징이다. 최근 카페에서 새로운 인기 메뉴로 자리 잡고 있다. 술이 들어가지 않지만 예거밤(Jägerbomb)과 동일한 방식으로 즐길 수 있어 화제를 모았다. 예거밤