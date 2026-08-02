롯데웰푸드, 유네스코 세계유산위원회서 ‘K-스낵’ 제공

[리얼푸드=육성연 기자] 롯데웰푸드가 지난달 19일부터 29일까지 부산 벡스코에서 개최된 ‘제48차 유네스코 세계유산위원회’에 공식 협력기관으로 참여했다.
롯데웰푸드는 행사 기간 162개국 참가자가 머무는 대표단 라운지에서 ‘빼빼로’, ‘제크’ 등을 비롯한 자사 대표 브랜드들을 선보였다. 특히 ‘한국의 갯벌’ 유네스코 세계유산 2단계 확대 등재가 결정된 지난 25일에는 각국 대표단에 광화문, 일월오봉도 등 ‘빼빼로 랜드마크 에디션’ 선물 세트를 전달했다.
대표단 라운지 현장에서는 3000여 명분의 제품 샘플링이 이루어졌다. 한국의 궁과 지역명이 새겨진 ‘K-패키지 시리즈’ 디자인에 질문이 잇따르는 등 제품 패키지를 통한 한국 문화유산 홍보 효과도 거뒀다.
일반 관람객들이 방문할 수 있는 대한민국관에서는 23일과 24일 이틀동안 빼빼로 브랜드 체험 이벤트를 전개했다. 관람객들은 한국의 유네스코 세계유산 일러스트를 활용한 타투 체험 및 SNS 인증 이벤트에 참여했다.
롯데웰푸드는 이번 유네스코 세계유산위원회 공식 협력 활동을 발판 삼아 글로벌 시장 내 브랜드 인지도를 한층 강화할 계획이다.
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