카페인도 고른다…투썸플레이스 ‘하프 카페인 콜드브루’

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 투썸플레이스가 ‘하프 카페인 콜드브루’ 2종을 선보인다고 31일 전했다. 신제품은 오는 3일부터 나온다.

‘하프 카페인 콜드브루는 일반 콜드브루와 디카페인 콜드브루 사이의 새로운 선택지다. 이를 통해 투썸플레이스는 콜드브루, 디카페인 콜드브루, 하프 카페인 콜드브루로 이어지는 구성을 갖췄다. 취향과 상황에 맞춰 카페인 옵션을 선택할 수 있다.

‘하프 카페인 콜드브루’는 기존 자사 콜드브루 대비 카페인 함량을 50% 이상 낮췄다. 콜드브루 특유의 풍미는 그대로 구현했다.

제품은 ‘하프 카페인 콜드브루’와 ‘하프 카페인 콜드브루 라떼’ 2종이다. ‘하프 카페인 콜드브루’는 콜드브루 본연의 깔끔한 풍미가 특징이다. ‘하프 카페인 콜드브루 라떼’는 우유를 더했다.

투썸플레이스 관계자는 “카페인을 조절하려는 소비자가 늘어나고, 여름철 늦은 시간에도 시원한 커피를 찾는 이들이 많아져 ‘하프 카페인 콜드브루’를 선보이게 됐다”고 전했다.

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