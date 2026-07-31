카페인도 고른다…투썸플레이스 ‘하프 카페인 콜드브루’

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 투썸플레이스가 ‘하프 카페인 콜드브루’ 2종을 선보인다고 31일 전했다. 신제품은 오는 3일부터 나온다.
‘하프 카페인 콜드브루는 일반 콜드브루와 디카페인 콜드브루 사이의 새로운 선택지다. 이를 통해 투썸플레이스는 콜드브루, 디카페인 콜드브루, 하프 카페인 콜드브루로 이어지는 구성을 갖췄다. 취향과 상황에 맞춰 카페인 옵션을 선택할 수 있다.
‘하프 카페인 콜드브루’는 기존 자사 콜드브루 대비 카페인 함량을 50% 이상 낮췄다. 콜드브루 특유의 풍미는 그대로 구현했다.
제품은 ‘하프 카페인 콜드브루’와 ‘하프 카페인 콜드브루 라떼’ 2종이다. ‘하프 카페인 콜드브루’는 콜드브루 본연의 깔끔한 풍미가 특징이다. ‘하프 카페인 콜드브루 라떼’는 우유를 더했다.
투썸플레이스 관계자는 “카페인을 조절하려는 소비자가 늘어나고, 여름철 늦은 시간에도 시원한 커피를 찾는 이들이 많아져 ‘하프 카페인 콜드브루’를 선보이게 됐다”고 전했다.
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July 29. 2026
뉴질랜드 커피 시장에서 이색적인 커피 메뉴가 인기를 끌고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 글로벌 리서치 업체인 스터프(Stuff)의 최신 조사 결과, 뉴질랜드 커피 시장은 기존의 정형화된 메뉴를 넘어 ‘해외 트렌드 유입’, ‘아이스커피 급증’, ‘차별화된 부재료’, ‘비주얼 및 경험 중시’가 핵심 트렌드로 꼽힌다. 독특한 미각, 시각적 경험이 중요해 지면서 휘핑크림이나 차가운 크림, 시럽, 소금, 과일 제스트 등을 활용한 디저트형 프리미엄 커피가 인기다. 새로운 커피 트렌드로는 에스프레소 밤(Espresso Bomb)과 몽블랑(Mont Blanc)이 떠오르고 있다. 아이스 에스프레소 밤은 에스프레소와 토닉워터, 레몬 또는 라임즙, 소금을 넣어 만든다. 독특한 거품이 생기는 것이 특징이다. 최근 카페에서 새로운 인기 메뉴로 자리 잡고 있다. 술이 들어가지 않지만 예거밤(Jägerbomb)과 동일한 방식으로 즐길 수 있어 화제를 모았다. 예거밤