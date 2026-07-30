코트야드 메리어트 서울 타임스퀘어, ‘마켓오네이처 오!그래놀라 저당 카카오’ 프로모션 연다

[리얼푸드=육성연 기자] 코트야드 메리어트 서울 타임스퀘어 호텔은 오리온과 협업한 ‘마켓오네이처 오!그래놀라 저당 카카오’ 프로모션을 진행한다고 30일 전했다. 오는 8월 1일부터 8월 31일까지 한 달간이다.

이번 프로모션은 투숙객들이 제품을 직접 경험할 수 있도록 구성한 체험형 협업이다. 프로모션 기간 호텔 투숙객에게는 체크인 시 ‘오!그래놀라 저당 카카오’ 미니 백을 증정한다. 또한 모모카페 조식에서는 시리얼 존에 제품을 비치해 고객들이 자유롭게 시식할 수 있도록 운영한다. ‘The Lounge 15’ 라운지 스낵 존에서도 동일하게 제품을 제공해 투숙객들이 휴식과 함께 간편하게 즐길 수 있도록 했다.

오!그래놀라 저당 카카오는 ‘식후 혈당 상승 억제’에 도움을 줄 수 있다고 알려진 난소화성말토덱스트린을 함유한 기능성 표시 식품이다. 당 함량도 한 그릇(30g) 섭취량 기준 1g대로 낮췄다. 콘플레이크 없이 국산 쌀과 통밀, 귀리 등 통곡물을 두툼하게 뭉친 그래놀라에 카카오를 더했다.

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