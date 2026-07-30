코트야드 메리어트 서울 타임스퀘어, ‘마켓오네이처 오!그래놀라 저당 카카오’ 프로모션 연다

[리얼푸드=육성연 기자] 코트야드 메리어트 서울 타임스퀘어 호텔은 오리온과 협업한 ‘마켓오네이처 오!그래놀라 저당 카카오’ 프로모션을 진행한다고 30일 전했다. 오는 8월 1일부터 8월 31일까지 한 달간이다.
이번 프로모션은 투숙객들이 제품을 직접 경험할 수 있도록 구성한 체험형 협업이다. 프로모션 기간 호텔 투숙객에게는 체크인 시 ‘오!그래놀라 저당 카카오’ 미니 백을 증정한다. 또한 모모카페 조식에서는 시리얼 존에 제품을 비치해 고객들이 자유롭게 시식할 수 있도록 운영한다. ‘The Lounge 15’ 라운지 스낵 존에서도 동일하게 제품을 제공해 투숙객들이 휴식과 함께 간편하게 즐길 수 있도록 했다.
오!그래놀라 저당 카카오는 ‘식후 혈당 상승 억제’에 도움을 줄 수 있다고 알려진 난소화성말토덱스트린을 함유한 기능성 표시 식품이다. 당 함량도 한 그릇(30g) 섭취량 기준 1g대로 낮췄다. 콘플레이크 없이 국산 쌀과 통밀, 귀리 등 통곡물을 두툼하게 뭉친 그래놀라에 카카오를 더했다.
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July 29. 2026
뉴질랜드 커피 시장에서 이색적인 커피 메뉴가 인기를 끌고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 글로벌 리서치 업체인 스터프(Stuff)의 최신 조사 결과, 뉴질랜드 커피 시장은 기존의 정형화된 메뉴를 넘어 ‘해외 트렌드 유입’, ‘아이스커피 급증’, ‘차별화된 부재료’, ‘비주얼 및 경험 중시’가 핵심 트렌드로 꼽힌다. 독특한 미각, 시각적 경험이 중요해 지면서 휘핑크림이나 차가운 크림, 시럽, 소금, 과일 제스트 등을 활용한 디저트형 프리미엄 커피가 인기다. 새로운 커피 트렌드로는 에스프레소 밤(Espresso Bomb)과 몽블랑(Mont Blanc)이 떠오르고 있다. 아이스 에스프레소 밤은 에스프레소와 토닉워터, 레몬 또는 라임즙, 소금을 넣어 만든다. 독특한 거품이 생기는 것이 특징이다. 최근 카페에서 새로운 인기 메뉴로 자리 잡고 있다. 술이 들어가지 않지만 예거밤(Jägerbomb)과 동일한 방식으로 즐길 수 있어 화제를 모았다. 예거밤