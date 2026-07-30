코카콜라도 레몬라임…‘제로 레몬라임’ 나왔다

[리얼푸드=강승연 기자] 코카-콜라가 제로 슈거·칼로리 신제품 ‘코카-콜라 제로 레몬라임(사진)’을 출시한다. 2021년 1월 출시된 ‘펩시 제로슈거 라임’과 경쟁이 예상된다.
‘코카-콜라 제로 레몬라임’은 기존의 짜릿하고 상쾌한 맛은 그대로 유지하면서 레몬라임의 풍미를 추가했다. 레몬라임 맛은 국내에선 처음 선보이는 조합이다.
패키지에는 네온 컬러 그라데이션을 적용해 맛을 감각적으로 표현했다. 190㎖ 캔과 500㎖ PET 등 다양한 용량으로 선보인다.
코카-콜라 관계자는 “다양한 소비자 취향과 니즈를 반영한 제로 라인업을 바탕으로 앞으로도 제로 콜라 시장의 리더십을 공고히 할 것”이라고 말했다.
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July 29. 2026
뉴질랜드 커피 시장에서 이색적인 커피 메뉴가 인기를 끌고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 글로벌 리서치 업체인 스터프(Stuff)의 최신 조사 결과, 뉴질랜드 커피 시장은 기존의 정형화된 메뉴를 넘어 ‘해외 트렌드 유입’, ‘아이스커피 급증’, ‘차별화된 부재료’, ‘비주얼 및 경험 중시’가 핵심 트렌드로 꼽힌다. 독특한 미각, 시각적 경험이 중요해 지면서 휘핑크림이나 차가운 크림, 시럽, 소금, 과일 제스트 등을 활용한 디저트형 프리미엄 커피가 인기다. 새로운 커피 트렌드로는 에스프레소 밤(Espresso Bomb)과 몽블랑(Mont Blanc)이 떠오르고 있다. 아이스 에스프레소 밤은 에스프레소와 토닉워터, 레몬 또는 라임즙, 소금을 넣어 만든다. 독특한 거품이 생기는 것이 특징이다. 최근 카페에서 새로운 인기 메뉴로 자리 잡고 있다. 술이 들어가지 않지만 예거밤(Jägerbomb)과 동일한 방식으로 즐길 수 있어 화제를 모았다. 예거밤