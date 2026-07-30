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  • 코카콜라도 레몬라임…‘제로 레몬라임’ 나왔다

  • 2026-07-30
[코카-콜라 제공]
[코카-콜라 제공]

[리얼푸드=강승연 기자] 코카-콜라가 제로 슈거·칼로리 신제품 ‘코카-콜라 제로 레몬라임(사진)’을 출시한다. 2021년 1월 출시된 ‘펩시 제로슈거 라임’과 경쟁이 예상된다.

‘코카-콜라 제로 레몬라임’은 기존의 짜릿하고 상쾌한 맛은 그대로 유지하면서 레몬라임의 풍미를 추가했다. 레몬라임 맛은 국내에선 처음 선보이는 조합이다.

패키지에는 네온 컬러 그라데이션을 적용해 맛을 감각적으로 표현했다. 190 캔과 500 PET 등 다양한 용량으로 선보인다.

코카-콜라 관계자는 “다양한 소비자 취향과 니즈를 반영한 제로 라인업을 바탕으로 앞으로도 제로 콜라 시장의 리더십을 공고히 할 것”이라고 말했다.


spa@heraldcorp.com

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