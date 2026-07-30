장애 청년 자립 돕는다…사회공헌형 매장 ‘빽다방 난곡나눔점’

더본코리아가 지난 29일 재단법인 주사랑공동체와 함께 ‘빽다방 난곡나눔점’을 개장했다고 30일 밝혔다.
‘빽다방 난곡나눔점’은 장애 청년들이 직접 매장을 운영하는 사회공헌형 매장이다. 더본코리아가 매장 주요 설비 및 집기 구매 지원, 가맹비 및 로열티 전액 면제 등 초기 개장 비용을 지원한다. 특히 가맹비와 로열티를 전액 면제해 초기 개설 비용 부담을 낮추고 안정적인 운영 기반을 마련할 수 있도록 했다.
이곳은 주사랑공동체 보호시설에서 생활하는 장애 청년들에게 실제 매장 근무와 직무교육 기회를 제공하고, 이를 통해 경제적 자립을 지원하기 위한 목적으로 개점이 추진됐다.
앞으로 근로 대상을 미혼 한부모로 점차 확대할 계획이다. 매장 운영 수익은 장애 아동 및 청년 교육과 미혼 한부모 가정 양육물품·의료비 지원, 위기 임산부 지원 등 주사랑공동체의 자립지원 사업에 활용될 예정이다.
더본코리아 관계자는 “실제 매장에서 쌓는 업무 경험이 장애 청년의 직무 역량 강화와 자립 준비에 도움이 되길 바란다”고 말했다.
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July 29. 2026
뉴질랜드 커피 시장에서 이색적인 커피 메뉴가 인기를 끌고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 글로벌 리서치 업체인 스터프(Stuff)의 최신 조사 결과, 뉴질랜드 커피 시장은 기존의 정형화된 메뉴를 넘어 ‘해외 트렌드 유입’, ‘아이스커피 급증’, ‘차별화된 부재료’, ‘비주얼 및 경험 중시’가 핵심 트렌드로 꼽힌다. 독특한 미각, 시각적 경험이 중요해 지면서 휘핑크림이나 차가운 크림, 시럽, 소금, 과일 제스트 등을 활용한 디저트형 프리미엄 커피가 인기다. 새로운 커피 트렌드로는 에스프레소 밤(Espresso Bomb)과 몽블랑(Mont Blanc)이 떠오르고 있다. 아이스 에스프레소 밤은 에스프레소와 토닉워터, 레몬 또는 라임즙, 소금을 넣어 만든다. 독특한 거품이 생기는 것이 특징이다. 최근 카페에서 새로운 인기 메뉴로 자리 잡고 있다. 술이 들어가지 않지만 예거밤(Jägerbomb)과 동일한 방식으로 즐길 수 있어 화제를 모았다. 예거밤