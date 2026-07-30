장애 청년 자립 돕는다…사회공헌형 매장 ‘빽다방 난곡나눔점’

더본코리아가 지난 29일 재단법인 주사랑공동체와 함께 ‘빽다방 난곡나눔점’을 개장했다고 30일 밝혔다.

‘빽다방 난곡나눔점’은 장애 청년들이 직접 매장을 운영하는 사회공헌형 매장이다. 더본코리아가 매장 주요 설비 및 집기 구매 지원, 가맹비 및 로열티 전액 면제 등 초기 개장 비용을 지원한다. 특히 가맹비와 로열티를 전액 면제해 초기 개설 비용 부담을 낮추고 안정적인 운영 기반을 마련할 수 있도록 했다.

이곳은 주사랑공동체 보호시설에서 생활하는 장애 청년들에게 실제 매장 근무와 직무교육 기회를 제공하고, 이를 통해 경제적 자립을 지원하기 위한 목적으로 개점이 추진됐다.

앞으로 근로 대상을 미혼 한부모로 점차 확대할 계획이다. 매장 운영 수익은 장애 아동 및 청년 교육과 미혼 한부모 가정 양육물품·의료비 지원, 위기 임산부 지원 등 주사랑공동체의 자립지원 사업에 활용될 예정이다.

더본코리아 관계자는 “실제 매장에서 쌓는 업무 경험이 장애 청년의 직무 역량 강화와 자립 준비에 도움이 되길 바란다”고 말했다.

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