하루 평균 1만개…설빙 여름 메뉴, 두 달 만에 82만 개 판매

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 설빙이 지난 5월 선보인 여름 메뉴 9종의 누적 판매량이 82만 개를 돌파했다. 지난 5월 27일 여름 시즌 운영을 시작한 이후 약 두 달간 집계한 결과다. 하루 평균 1만 개 이상 판매된 셈이다.
벌집꿀수박설빙과 벌집꿀메론설빙 등 신규 메뉴를 비롯해 수박화채설빙, 과일화채설빙, 밀크팥메론설빙, 요거치즈메론설빙 등 여름 시즌 메뉴가 고르게 판매되며 실적을 견인했다.
판매량 기준 인기 메뉴 TOP3는 요거치즈메론설빙, 과일화채설빙, 수박화채설빙 순으로 나타났다. 설빙은 올해 여름 제철 과일에 벌집꿀을 더한 벌집꿀수박설빙과 벌집꿀메론설빙을 새롭게 선보이며 시즌 라인업을 확대했다. 두 메뉴는 우유얼음 위에 수박과 멜론을 올리고 벌집꿀을 통째로 더한 메뉴다.
설빙 관계자는 “수박과 멜론 등 여름철 과일을 활용한 다양한 시즌 메뉴가 고객들의 좋은 반응을 얻으며 누적 판매량 82만 개를 넘어섰다”며 “앞으로도 계절의 특색을 살린 메뉴와 다양한 조합을 통해 설빙만의 여름 디저트 경험을 제공하겠다”고 말했다.
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July 29. 2026
뉴질랜드 커피 시장에서 이색적인 커피 메뉴가 인기를 끌고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 글로벌 리서치 업체인 스터프(Stuff)의 최신 조사 결과, 뉴질랜드 커피 시장은 기존의 정형화된 메뉴를 넘어 ‘해외 트렌드 유입’, ‘아이스커피 급증’, ‘차별화된 부재료’, ‘비주얼 및 경험 중시’가 핵심 트렌드로 꼽힌다. 독특한 미각, 시각적 경험이 중요해 지면서 휘핑크림이나 차가운 크림, 시럽, 소금, 과일 제스트 등을 활용한 디저트형 프리미엄 커피가 인기다. 새로운 커피 트렌드로는 에스프레소 밤(Espresso Bomb)과 몽블랑(Mont Blanc)이 떠오르고 있다. 아이스 에스프레소 밤은 에스프레소와 토닉워터, 레몬 또는 라임즙, 소금을 넣어 만든다. 독특한 거품이 생기는 것이 특징이다. 최근 카페에서 새로운 인기 메뉴로 자리 잡고 있다. 술이 들어가지 않지만 예거밤(Jägerbomb)과 동일한 방식으로 즐길 수 있어 화제를 모았다. 예거밤