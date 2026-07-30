하루 평균 1만개…설빙 여름 메뉴, 두 달 만에 82만 개 판매

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 설빙이 지난 5월 선보인 여름 메뉴 9종의 누적 판매량이 82만 개를 돌파했다. 지난 5월 27일 여름 시즌 운영을 시작한 이후 약 두 달간 집계한 결과다. 하루 평균 1만 개 이상 판매된 셈이다.

벌집꿀수박설빙과 벌집꿀메론설빙 등 신규 메뉴를 비롯해 수박화채설빙, 과일화채설빙, 밀크팥메론설빙, 요거치즈메론설빙 등 여름 시즌 메뉴가 고르게 판매되며 실적을 견인했다.

판매량 기준 인기 메뉴 TOP3는 요거치즈메론설빙, 과일화채설빙, 수박화채설빙 순으로 나타났다. 설빙은 올해 여름 제철 과일에 벌집꿀을 더한 벌집꿀수박설빙과 벌집꿀메론설빙을 새롭게 선보이며 시즌 라인업을 확대했다. 두 메뉴는 우유얼음 위에 수박과 멜론을 올리고 벌집꿀을 통째로 더한 메뉴다.

설빙 관계자는 “수박과 멜론 등 여름철 과일을 활용한 다양한 시즌 메뉴가 고객들의 좋은 반응을 얻으며 누적 판매량 82만 개를 넘어섰다”며 “앞으로도 계절의 특색을 살린 메뉴와 다양한 조합을 통해 설빙만의 여름 디저트 경험을 제공하겠다”고 말했다.

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