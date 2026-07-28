미국 이어 태국…설빙, 해외 가맹사업 본격화

[리얼푸드=육성연 기자] 한국의 디저트 카페 설빙이 미국에 이어 이달 초 태국 1호점을 개장한다고 28일 전했다.

설빙은 지난해 미국 가맹사업 확대를 위한 현지 법인을 설립하고 글로벌 사업 기반 구축에 나섰다. 현재 미국에서는 캘리포니아주 2개, 콜로라도주·애리조나주·텍사스주 각 1개 등 총 5개 매장을 운영하고 있다. 지난 6월에는 애리조나주 템피에 미국 5호점인 ‘레이크하우스(Lakehouse)점’을 열었다. 설빙은 연내 30여 개의 신규 가맹계약 체결을 목표로 주요 거점을 우선 확보한 뒤 단계적으로 매장을 확대할 계획이다.

동남아 시장 진출도 본격화하고 있다. 설빙은 지난 4일 태국 방콕 인근 논타부리 지역 대형 쇼핑몰 ‘센트럴 노스빌(Central Northville)’에 태국 1호점을 오픈했다. 약 31평, 50석 규모 매장에서 1인용 설빙 9종과 2인용 설빙 6종을 비롯한 30여 종의 메뉴를 선보인다.

설빙은 한국의 인기 메뉴를 해외 시장에 빠르게 선보이는 동시에 현지화 메뉴도 함께 운영하고 있다. 미국에서는 유제품을 제외한 논데어리(Non-Dairy) 빙수를, 동남아에서는 1인용 설빙을 제공한다.

설빙 관계자는 “글로벌 시장에서 K-디저트에 대한 관심이 꾸준히 확대되면서 인절미, 팥처럼 한국적인 식재료에 대한 현지 반응도 과거와 확연히 달라지고 있다”며 “국가별 시장 특성에 맞춘 사업 전략과 메뉴 경쟁력을 바탕으로 미국을 중심으로 일본과 동남아 등 주요 시장에서 K-디저트 대표 브랜드로서 입지를 강화하겠다”고 말했다.

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