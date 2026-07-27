한국허벌라이프, 키움 히어로즈와 ‘허벌라이프 파트너 데이’ 열어

[리얼푸드=육성연 기자] 글로벌 웰니스 전문 기업 한국허벌라이프가 지난 22일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈의 홈경기에서 ‘2026 허벌라이프 파트너 데이’를 열었다.

‘2026 허벌라이프 파트너 데이’는 한국허벌라이프와 키움 히어로즈의 파트너십을 바탕으로 야구팬들에게 건강한 라이프스타일의 가치를 공유하기 위해 마련됐다.

경기 시작 전부터 고척스카이돔 곳곳에서는 룰렛 돌리기, 가챠 뽑기, 포토존 인증 등 부스 이벤트에 참여하고 인증샷을 남기는 팬들의 모습이 이어졌다.

정승욱 한국허벌라이프 대표이사는 직접 경기장을 찾아 시구에 참여하며 파트너십을 기념했다. 약 400명의 허벌라이프 디스트리뷰터들도 함께 자리해 키움 히어로즈를 응원했다.

경기 중 진행된 이닝 이벤트에서는 허벌라이프 텀블러와 키움 히어로즈 선수단의 사인 유니폼을 제공했다.

한국허벌라이프와 키움 히어로즈는 지난 3월 2026 시즌 공식 뉴트리션 후원 계약을 체결하며 2년 연속 파트너십을 이어가고 있다. 한국허벌라이프는 대표 제품인 ‘포뮬라1(Formula 1) 건강한 식사’를 중심으로 키움 히어로즈 선수들에게 다양한 제품과 뉴트리션 노하우를 지원한다. 키움 히어로즈 선수단은 2026 시즌 동안 한국허벌라이프 로고 패치가 부착된 유니폼을 착용한다.

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