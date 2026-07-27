한국허벌라이프, 키움 히어로즈와 ‘허벌라이프 파트너 데이’ 열어

[리얼푸드=육성연 기자] 글로벌 웰니스 전문 기업 한국허벌라이프가 지난 22일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈의 홈경기에서 ‘2026 허벌라이프 파트너 데이’를 열었다.
‘2026 허벌라이프 파트너 데이’는 한국허벌라이프와 키움 히어로즈의 파트너십을 바탕으로 야구팬들에게 건강한 라이프스타일의 가치를 공유하기 위해 마련됐다.
경기 시작 전부터 고척스카이돔 곳곳에서는 룰렛 돌리기, 가챠 뽑기, 포토존 인증 등 부스 이벤트에 참여하고 인증샷을 남기는 팬들의 모습이 이어졌다.
정승욱 한국허벌라이프 대표이사는 직접 경기장을 찾아 시구에 참여하며 파트너십을 기념했다. 약 400명의 허벌라이프 디스트리뷰터들도 함께 자리해 키움 히어로즈를 응원했다.
경기 중 진행된 이닝 이벤트에서는 허벌라이프 텀블러와 키움 히어로즈 선수단의 사인 유니폼을 제공했다.
한국허벌라이프와 키움 히어로즈는 지난 3월 2026 시즌 공식 뉴트리션 후원 계약을 체결하며 2년 연속 파트너십을 이어가고 있다. 한국허벌라이프는 대표 제품인 ‘포뮬라1(Formula 1) 건강한 식사’를 중심으로 키움 히어로즈 선수들에게 다양한 제품과 뉴트리션 노하우를 지원한다. 키움 히어로즈 선수단은 2026 시즌 동안 한국허벌라이프 로고 패치가 부착된 유니폼을 착용한다.
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July 27. 2026
아랍에미리트(UAE) 아부다비 식음료 기업 아그시아 그룹(Agthia Group)이 대추야자 농축액과 한국 홍삼을 활용한 에너지드링크 퓨엘(Fuell)을 출시했다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 이번 사례는 UAE 전통 원료와 한국산 홍삼을 결합한 현지화 모델로, 한국 기능성 식품 원료의 중동시장 진출 가능성을 보여준다. 아그시아그룹은 지난달 이 음료를 출시하면서 ‘세계 최초의 대추야자 감미 에너지드링크’라고 소개했다. 대추야자 기반 단맛에 구아라나와 한국 홍삼을 결합한 점이 특징이다. UAE 에너지드링크 시장은 젊은 인구, 외국인 직장인, 스포츠·피트니스 활동, 편의점·대형마트 중심 수요를 기반으로 성장하는 시장이다. 다만 고당·고카페인 음료에 대한 소비자 인식 변화와 건강 지향 흐름이 동시에 확대되면서 저당, 천연 원료, 클린 라벨, 비타민·미네랄·식물성 기능성 원료를 강조한 제품이 주목받는다. 대추야자는 UAE와 중동 지역에서 문화적·경제