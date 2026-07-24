정식품 중앙연구소, ‘국제 식품분석 숙련도평가’ 9년 연속 ‘우수’ 달성

[리얼푸드=육성연 기자] 정식품 중앙연구소가 2026년 ‘국제 식품분석 숙련도평가(FAPAS: Food Analysis Performance Assessment Scheme)’에서 9년 연속 우수 평가를 받았다고 24일 전했다.
국제 식품분석 숙련도평가(FAPAS)는 영국 식품환경연구청(FERA)이 주관하는 세계 최대 규모의 식품 분석 능력 국제 숙련도 평가 프로그램이다. 매년 세계 각국의 정부 기관과 기업연구소, 대학연구소 등이 참가한다.
정식품 중앙연구소는 한국인정기구(KOLAS)의 국제공인시험기관으로 지난 2018년부터 국제 시험분석 숙련도평가에 참가해 왔다. 올해는 미생물(일반세균수)과 식품화학(비타민 B6) 분석 분야에 참가했다. 각각 표준점수(z-score) -0.2, 0.5를 기록하며 우수 평가를 받았다. z-score의 값이 0에 가까울수록 높은 정확도를 의미한다.
이윤복 정식품 중앙연구소장은 “이번 평가는 정식품 중앙연구소의 분석 역량을 국제적으로 인정받은 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 지속적인 식품 분석 역량 강화를 통해 건강하고 안전한 먹거리를 제공할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.
gorgeous@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
July 22. 2026
미국 시장에서 복합 플레이버(flavor)와 글로벌 풍미가 인기다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 2026년 미국 식품시장의 맛 트렌드는 기존의 유행이 더욱 복합적이고 구체적인 형태로 발전하는 양상이다. 미국 레스토랑협회는 2026년 외식시장의 주요 흐름으로 맥앤치즈, 치킨누들스프, 매시드포테이토 등 익숙한 컴포트 푸드(comfort food, 심리적 안정과 위로, 향수를 일으키는 음식)에 글로벌 풍미를 접목한 방식을 제시했다. 스낵시장에서는 망고와 라임, 피클처럼 맛의 성격이 분명한 재료를 조합하는 시도가 이어지고 있다. 나초칩 브랜드 El Nacho는 트렌디한 맛의 핫허니 망고맛 나초칩을 선보였다. 유명 마시멜로우 캔디 브랜드 PEEPS는 망고&칠리&라임맛의 마시멜로우 제품을 내놓았다. 식음료 시장에서는 향과 산미가 뚜렷한 유자와 칼라만시, 베르가모트 등이 주목받고 있다. 미 남부지역 최대 규모의 식료품 체인인 Kroger는 감귤류를 2026년