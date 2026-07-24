앱에서 사면 4000원 싸다…설빙, 여름 메뉴 프로모션

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 설빙이 여름 메뉴 7종을 대상으로 할인 프로모션을 진행한다고 24일 전했다.

설빙은 공식 앱을 통해 선착순 1만명에게 4000원 할인 쿠폰을 제공한다. 쿠폰은 오는 31일까지 사용할 수 있다. 준비된 수량이 모두 소진되면 조기 종료된다.

할인 대상은 순수요거꿀자몽설빙, 벌집꿀수박설빙, 벌집꿀메론설빙, 수박화채설빙, 과일화채설빙, 밀크팥메론설빙, 요거치즈메론설빙 등 여름 시즌 메뉴 7종이다.

설빙은 계절 과일을 활용한 메뉴부터 과일에 벌집꿀을 더한 메뉴, 다양한 과일을 한 번에 즐길 수 있는 화채형 빙수까지 선보이고 있다. 최근 출시한 순수요거꿀자몽설빙은 자몽과 귤에 요거트 아이스크림, 큐브치즈케이크, 벌집꿀을 조합한 메뉴다.

설빙 관계자는 “무더위가 이어지는 가운데 고객들이 설빙의 다양한 여름 메뉴를 보다 합리적인 가격으로 즐길 수 있도록 이번 프로모션을 준비했다”고 말했다.

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