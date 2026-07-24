앱에서 사면 4000원 싸다…설빙, 여름 메뉴 프로모션

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 설빙이 여름 메뉴 7종을 대상으로 할인 프로모션을 진행한다고 24일 전했다.
설빙은 공식 앱을 통해 선착순 1만명에게 4000원 할인 쿠폰을 제공한다. 쿠폰은 오는 31일까지 사용할 수 있다. 준비된 수량이 모두 소진되면 조기 종료된다.
할인 대상은 순수요거꿀자몽설빙, 벌집꿀수박설빙, 벌집꿀메론설빙, 수박화채설빙, 과일화채설빙, 밀크팥메론설빙, 요거치즈메론설빙 등 여름 시즌 메뉴 7종이다.
설빙은 계절 과일을 활용한 메뉴부터 과일에 벌집꿀을 더한 메뉴, 다양한 과일을 한 번에 즐길 수 있는 화채형 빙수까지 선보이고 있다. 최근 출시한 순수요거꿀자몽설빙은 자몽과 귤에 요거트 아이스크림, 큐브치즈케이크, 벌집꿀을 조합한 메뉴다.
설빙 관계자는 “무더위가 이어지는 가운데 고객들이 설빙의 다양한 여름 메뉴를 보다 합리적인 가격으로 즐길 수 있도록 이번 프로모션을 준비했다”고 말했다.
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July 22. 2026
미국 시장에서 복합 플레이버(flavor)와 글로벌 풍미가 인기다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 2026년 미국 식품시장의 맛 트렌드는 기존의 유행이 더욱 복합적이고 구체적인 형태로 발전하는 양상이다. 미국 레스토랑협회는 2026년 외식시장의 주요 흐름으로 맥앤치즈, 치킨누들스프, 매시드포테이토 등 익숙한 컴포트 푸드(comfort food, 심리적 안정과 위로, 향수를 일으키는 음식)에 글로벌 풍미를 접목한 방식을 제시했다. 스낵시장에서는 망고와 라임, 피클처럼 맛의 성격이 분명한 재료를 조합하는 시도가 이어지고 있다. 나초칩 브랜드 El Nacho는 트렌디한 맛의 핫허니 망고맛 나초칩을 선보였다. 유명 마시멜로우 캔디 브랜드 PEEPS는 망고&칠리&라임맛의 마시멜로우 제품을 내놓았다. 식음료 시장에서는 향과 산미가 뚜렷한 유자와 칼라만시, 베르가모트 등이 주목받고 있다. 미 남부지역 최대 규모의 식료품 체인인 Kroger는 감귤류를 2026년