‘크런치 아박’에 더한 말차…투썸플레이스 신메뉴

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 투썸플레이스가 ‘떠먹는 말차 초코 크런치 아박’을 출시한다고 24일 밝혔다.

신제품은 ‘떠먹는 말차 아박’과 ‘떠먹는 크런치 아박’을 결합한 디저트다. 말차의 쌉싸름한 풍미와 초콜릿의 달콤함, 크런치 초코볼의 바삭함을 즐길 수 있다.

말차 마스카포네 크림과 초코 가나슈 크림, 블랙 쿠키를 층층이 쌓아 올렸다. 신제품은 ‘떠먹는 케이크’와 여럿이 함께 나누어 먹기 좋은 ‘파티팩’ 두 가지로 선보인다.

‘떠먹는 말차 초코 크런치 아박’은 24일부터 만나볼 수 있다. 매장별 판매 여부는 상이할 수 있다.

신제품 출시를 기념해 할인 행사도 진행한다. 24일부터 내달 6일까지 투썸하트 앱에서 쿠폰을 다운로드한 후 ‘떠먹는 크런치 아박(말차/초코/딸기)’과 아메리카노(R) 1잔 주문 시 결제 단계에서 쿠폰을 사용하면 최대 2500원 할인받을 수 있다.

투썸플레이스 관계자는 “‘아박’은 새로운 플레이버와 트렌드를 가장 빠르게 담아내는 투썸의 대표 디저트”라며 “이번 신제품은 ‘말차 아박에 ‘크런치 아박’의 흥행 포인트를 결합해 맛과 먹는 재미를 모두 살린 것이 특징”이라고 말했다.

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