‘크런치 아박’에 더한 말차…투썸플레이스 신메뉴

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 투썸플레이스가 ‘떠먹는 말차 초코 크런치 아박’을 출시한다고 24일 밝혔다.
신제품은 ‘떠먹는 말차 아박’과 ‘떠먹는 크런치 아박’을 결합한 디저트다. 말차의 쌉싸름한 풍미와 초콜릿의 달콤함, 크런치 초코볼의 바삭함을 즐길 수 있다.
말차 마스카포네 크림과 초코 가나슈 크림, 블랙 쿠키를 층층이 쌓아 올렸다. 신제품은 ‘떠먹는 케이크’와 여럿이 함께 나누어 먹기 좋은 ‘파티팩’ 두 가지로 선보인다.
‘떠먹는 말차 초코 크런치 아박’은 24일부터 만나볼 수 있다. 매장별 판매 여부는 상이할 수 있다.
신제품 출시를 기념해 할인 행사도 진행한다. 24일부터 내달 6일까지 투썸하트 앱에서 쿠폰을 다운로드한 후 ‘떠먹는 크런치 아박(말차/초코/딸기)’과 아메리카노(R) 1잔 주문 시 결제 단계에서 쿠폰을 사용하면 최대 2500원 할인받을 수 있다.
투썸플레이스 관계자는 “‘아박’은 새로운 플레이버와 트렌드를 가장 빠르게 담아내는 투썸의 대표 디저트”라며 “이번 신제품은 ‘말차 아박에 ‘크런치 아박’의 흥행 포인트를 결합해 맛과 먹는 재미를 모두 살린 것이 특징”이라고 말했다.
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July 22. 2026
미국 시장에서 복합 플레이버(flavor)와 글로벌 풍미가 인기다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 2026년 미국 식품시장의 맛 트렌드는 기존의 유행이 더욱 복합적이고 구체적인 형태로 발전하는 양상이다. 미국 레스토랑협회는 2026년 외식시장의 주요 흐름으로 맥앤치즈, 치킨누들스프, 매시드포테이토 등 익숙한 컴포트 푸드(comfort food, 심리적 안정과 위로, 향수를 일으키는 음식)에 글로벌 풍미를 접목한 방식을 제시했다. 스낵시장에서는 망고와 라임, 피클처럼 맛의 성격이 분명한 재료를 조합하는 시도가 이어지고 있다. 나초칩 브랜드 El Nacho는 트렌디한 맛의 핫허니 망고맛 나초칩을 선보였다. 유명 마시멜로우 캔디 브랜드 PEEPS는 망고&칠리&라임맛의 마시멜로우 제품을 내놓았다. 식음료 시장에서는 향과 산미가 뚜렷한 유자와 칼라만시, 베르가모트 등이 주목받고 있다. 미 남부지역 최대 규모의 식료품 체인인 Kroger는 감귤류를 2026년