화이트 발사믹을 간편하게…티젠 스틱형 ‘화이트 발사믹 더블샷’

[리얼푸드=육성연 기자] 발효 음료 전문기업 티젠이 액상 스틱 ‘화이트 발사믹 더블샷’ 2종을 CJ올리브영에 선보인다고 23일 전했다.
베이스가 되는 화이트 발사믹은 1889년부터 5대째 전통을 이어오고 있는 이탈리아 비니거 전문기업 안드레아 밀라노(Andrea Milano) 제품을 사용했다. 100% 이탈리아산 포도를 저온 진공 농축해 만든 프리미엄 발사믹 식초다.
‘화이트 발사믹 올리브 더블샷’은 스페인산 피쿠알 품종 엑스트라버진 올리브오일을 넣었다. ‘화이트 발사믹 엘더베리 더블샷’은 오스트리아산 엘더베리 농축액이다. 두 제품 모두 15~20g 용량의 슬림 액상 스틱 형태다.
티젠 관계자는 “유럽에서 주목받고 있는 화이트 발사믹 루틴을 국내에서도 손쉽게 경험하도록 이번 제품을 선보이게 됐다”고 말했다.
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July 22. 2026
미국 시장에서 복합 플레이버(flavor)와 글로벌 풍미가 인기다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 2026년 미국 식품시장의 맛 트렌드는 기존의 유행이 더욱 복합적이고 구체적인 형태로 발전하는 양상이다. 미국 레스토랑협회는 2026년 외식시장의 주요 흐름으로 맥앤치즈, 치킨누들스프, 매시드포테이토 등 익숙한 컴포트 푸드(comfort food, 심리적 안정과 위로, 향수를 일으키는 음식)에 글로벌 풍미를 접목한 방식을 제시했다. 스낵시장에서는 망고와 라임, 피클처럼 맛의 성격이 분명한 재료를 조합하는 시도가 이어지고 있다. 나초칩 브랜드 El Nacho는 트렌디한 맛의 핫허니 망고맛 나초칩을 선보였다. 유명 마시멜로우 캔디 브랜드 PEEPS는 망고&칠리&라임맛의 마시멜로우 제품을 내놓았다. 식음료 시장에서는 향과 산미가 뚜렷한 유자와 칼라만시, 베르가모트 등이 주목받고 있다. 미 남부지역 최대 규모의 식료품 체인인 Kroger는 감귤류를 2026년