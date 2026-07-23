화이트 발사믹을 간편하게…티젠 스틱형 ‘화이트 발사믹 더블샷’

[리얼푸드=육성연 기자] 발효 음료 전문기업 티젠이 액상 스틱 ‘화이트 발사믹 더블샷’ 2종을 CJ올리브영에 선보인다고 23일 전했다.

베이스가 되는 화이트 발사믹은 1889년부터 5대째 전통을 이어오고 있는 이탈리아 비니거 전문기업 안드레아 밀라노(Andrea Milano) 제품을 사용했다. 100% 이탈리아산 포도를 저온 진공 농축해 만든 프리미엄 발사믹 식초다.

‘화이트 발사믹 올리브 더블샷’은 스페인산 피쿠알 품종 엑스트라버진 올리브오일을 넣었다. ‘화이트 발사믹 엘더베리 더블샷’은 오스트리아산 엘더베리 농축액이다. 두 제품 모두 15~20g 용량의 슬림 액상 스틱 형태다.

티젠 관계자는 “유럽에서 주목받고 있는 화이트 발사믹 루틴을 국내에서도 손쉽게 경험하도록 이번 제품을 선보이게 됐다”고 말했다.

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