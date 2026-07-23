장애인에게 특별한 한 끼…돌코리아, 서울장애인종합복지관 후원 20주년 쿠킹클래스

[리얼푸드=육성연 기자] 과일 생산·유통 기업 돌(Dole)코리아가 서울장애인종합복지관과 함께해 온 20년의 동행을 기념해 장애인들을 위한 쿠킹클래스를 진행했다고 23일 전했다.

돌코리아는 지난 22일 서울 강동구 고덕동 서울장애인종합복지관에서 복지관 이용자 7명에게 과일과 채소를 활용한 영양 교육 및 요리 체험 프로그램을 마련했다. 이번 행사는 참여자들과 일상 속 건강한 식생활의 가치를 나누려는 취지를 담았다.

프로그램은 식재료에 대한 설명부터 재료 손질과 조리, 완성된 음식 시식까지 참여자들이 전 과정에 직접 참여하는 방식으로 진행됐다. 참여자들은 돌(Dole) 스위티오 바나나와 스위티오 파인애플, 용과, 아보카도 등의 영양소를 알아본 후, 샐러드와 샌드위치를 직접 만들었다. 수업 종료 후에는 참여자 전원에게 수료증을 수여했다.

돌코리아 관계자는 “서울장애인종합복지관과 함께해 온 20년의 의미를 복지관 이용자들과 건강한 한 끼로 나눌 수 있었다”며 “앞으로도 장애인들이 건강한 일상을 이어가는 데 도움 되는 사회공헌활동을 이어가겠다”고 말했다.

돌코리아는 지난 2007년부터 서울장애인종합복지관에 매년 후원하고 있다.

gorgeous@heraldcorp.com