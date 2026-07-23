장애인에게 특별한 한 끼…돌코리아, 서울장애인종합복지관 후원 20주년 쿠킹클래스

[리얼푸드=육성연 기자] 과일 생산·유통 기업 돌(Dole)코리아가 서울장애인종합복지관과 함께해 온 20년의 동행을 기념해 장애인들을 위한 쿠킹클래스를 진행했다고 23일 전했다.
돌코리아는 지난 22일 서울 강동구 고덕동 서울장애인종합복지관에서 복지관 이용자 7명에게 과일과 채소를 활용한 영양 교육 및 요리 체험 프로그램을 마련했다. 이번 행사는 참여자들과 일상 속 건강한 식생활의 가치를 나누려는 취지를 담았다.
프로그램은 식재료에 대한 설명부터 재료 손질과 조리, 완성된 음식 시식까지 참여자들이 전 과정에 직접 참여하는 방식으로 진행됐다. 참여자들은 돌(Dole) 스위티오 바나나와 스위티오 파인애플, 용과, 아보카도 등의 영양소를 알아본 후, 샐러드와 샌드위치를 직접 만들었다. 수업 종료 후에는 참여자 전원에게 수료증을 수여했다.
돌코리아 관계자는 “서울장애인종합복지관과 함께해 온 20년의 의미를 복지관 이용자들과 건강한 한 끼로 나눌 수 있었다”며 “앞으로도 장애인들이 건강한 일상을 이어가는 데 도움 되는 사회공헌활동을 이어가겠다”고 말했다.
돌코리아는 지난 2007년부터 서울장애인종합복지관에 매년 후원하고 있다.
gorgeous@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
July 22. 2026
미국 시장에서 복합 플레이버(flavor)와 글로벌 풍미가 인기다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 2026년 미국 식품시장의 맛 트렌드는 기존의 유행이 더욱 복합적이고 구체적인 형태로 발전하는 양상이다. 미국 레스토랑협회는 2026년 외식시장의 주요 흐름으로 맥앤치즈, 치킨누들스프, 매시드포테이토 등 익숙한 컴포트 푸드(comfort food, 심리적 안정과 위로, 향수를 일으키는 음식)에 글로벌 풍미를 접목한 방식을 제시했다. 스낵시장에서는 망고와 라임, 피클처럼 맛의 성격이 분명한 재료를 조합하는 시도가 이어지고 있다. 나초칩 브랜드 El Nacho는 트렌디한 맛의 핫허니 망고맛 나초칩을 선보였다. 유명 마시멜로우 캔디 브랜드 PEEPS는 망고&칠리&라임맛의 마시멜로우 제품을 내놓았다. 식음료 시장에서는 향과 산미가 뚜렷한 유자와 칼라만시, 베르가모트 등이 주목받고 있다. 미 남부지역 최대 규모의 식료품 체인인 Kroger는 감귤류를 2026년