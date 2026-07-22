자몽·벌집꿀 올렸어요…설빙 ‘순수요거꿀자몽설빙’

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 설빙이 자몽과 귤, 요거트 아이스크림을 활용한 신메뉴 ‘순수요거꿀자몽설빙’을 출시한다고 22일 전했다.

순수요거꿀자몽설빙은 설빙 특유의 우유얼음 위에 상큼한 자몽과 귤을 올리고, 요거트 아이스크림과 큐브치즈케이크, 벌집꿀을 더한 메뉴다. 귤은 설빙 빙수에 처음 활용되는 과일이다.

출시를 기념한 혜택도 있다. 출시일인 22일부터 오는 26일까지 설빙 앱에서 선착순 1만 명에게 ‘순수요거꿀자몽설빙’을 포함한 여름 신메뉴 4000원 할인 쿠폰을 제공한다.

쿠폰은 순수요거꿀자몽설빙을 비롯한 여름 시즌 메뉴 7종 주문 시에만 사용할 수 있다. 설빙 앱을 통한 매장·픽업·배달 주문에 모두 적용된다.

설빙 관계자는 “순수요거꿀자몽설빙은 자몽과 요거트 등 건강한 소재에 트렌드를 반영해 프리미엄 디저트로 차별화한 메뉴”라고 소개했다.

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