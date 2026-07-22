자몽·벌집꿀 올렸어요…설빙 ‘순수요거꿀자몽설빙’

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 설빙이 자몽과 귤, 요거트 아이스크림을 활용한 신메뉴 ‘순수요거꿀자몽설빙’을 출시한다고 22일 전했다.
순수요거꿀자몽설빙은 설빙 특유의 우유얼음 위에 상큼한 자몽과 귤을 올리고, 요거트 아이스크림과 큐브치즈케이크, 벌집꿀을 더한 메뉴다. 귤은 설빙 빙수에 처음 활용되는 과일이다.
출시를 기념한 혜택도 있다. 출시일인 22일부터 오는 26일까지 설빙 앱에서 선착순 1만 명에게 ‘순수요거꿀자몽설빙’을 포함한 여름 신메뉴 4000원 할인 쿠폰을 제공한다.
쿠폰은 순수요거꿀자몽설빙을 비롯한 여름 시즌 메뉴 7종 주문 시에만 사용할 수 있다. 설빙 앱을 통한 매장·픽업·배달 주문에 모두 적용된다.
설빙 관계자는 “순수요거꿀자몽설빙은 자몽과 요거트 등 건강한 소재에 트렌드를 반영해 프리미엄 디저트로 차별화한 메뉴”라고 소개했다.
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July 22. 2026
미국 시장에서 복합 플레이버(flavor)와 글로벌 풍미가 인기다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 2026년 미국 식품시장의 맛 트렌드는 기존의 유행이 더욱 복합적이고 구체적인 형태로 발전하는 양상이다. 미국 레스토랑협회는 2026년 외식시장의 주요 흐름으로 맥앤치즈, 치킨누들스프, 매시드포테이토 등 익숙한 컴포트 푸드(comfort food, 심리적 안정과 위로, 향수를 일으키는 음식)에 글로벌 풍미를 접목한 방식을 제시했다. 스낵시장에서는 망고와 라임, 피클처럼 맛의 성격이 분명한 재료를 조합하는 시도가 이어지고 있다. 나초칩 브랜드 El Nacho는 트렌디한 맛의 핫허니 망고맛 나초칩을 선보였다. 유명 마시멜로우 캔디 브랜드 PEEPS는 망고&칠리&라임맛의 마시멜로우 제품을 내놓았다. 식음료 시장에서는 향과 산미가 뚜렷한 유자와 칼라만시, 베르가모트 등이 주목받고 있다. 미 남부지역 최대 규모의 식료품 체인인 Kroger는 감귤류를 2026년