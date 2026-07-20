한강수영장에서 초코에몽 만나요…‘에몽 시원함 보관소’ 운영

8월 30일까지…SNS 이벤트·한강 패키지 증정

[리얼푸드=정찬수 기자] 남양유업이 여름 휴가철을 맞아 서울 여의도 한강수영장에서 팝업형 카페테리아 ‘에몽 시원함 보관소(사진)’를 운영한다고 20일 밝혔다.

‘에몽 시원함 보관소’는 오는 8월 30일까지 여의도 한강수영장 카페테리아에서 오전 9시부터 오후 10시까지 운영한다. 초코에몽·말차에몽·단팥에몽을 통째로 얼려 만든 우유 얼음에 토핑을 더한 눈꽃빙수를 선보인다. 냉장 보관한 시원한 에몽 팩 제품도 판매한다.

23일부터는 남양유업 공식 SNS(사회관계망서비스) 팔로우 및 인증 게시물을 올린 고객에게 ‘더스트백’과 ‘에어베개’ 등 한정 굿즈를 증정한다. 한강수영장 입장권과 빙수 쿠폰, 굿즈로 구성된 ‘한강수영장 패키지’도 준비했다.

2011년 출시한 초코에몽은 지난해 국내 오프라인 초코 가공유 시장에서 점유율 24.9%(닐슨코리아 기준)를 기록하며 4년 연속 1위를 차지했다. 최근에는 말차에몽·단팥에몽·초코에몽 Mini 무가당 등으로 제품군을 확대하고 있다. 지난달 출시한 단팥에몽은 카카오메이커스를 통해 소비자 반응을 먼저 확인한 뒤 네이버·쿠팡 등 주요 온라인 채널로 판매를 확대하고 있다.

남양유업 관계자는 “앞으로도 소비자와 직접 소통할 수 있는 다양한 체험 프로그램을 통해 브랜드 경험을 확대하겠다”고 말했다.

andy@heraldcorp.com