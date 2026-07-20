공항에서 사는 롯데호텔 김치, 롯데면세점 김포·인천공항점 입점

[리얼푸드=육성연 기자] 롯데호텔앤리조트가 ‘롯데호텔 김치’의 롯데면세점 김포공항점과 인천공항점 입점을 시작으로 글로벌 시장 진출 가속화에 나선다.

20일 롯데호텔앤리조트에 따르면 이번 면세점 입점은 계열사 간 유통 네트워크를 활용해 글로벌 판매망을 넓히기 위한 전략이다. 외국인 관광객 접점이 높은 공항 면세 채널을 통해 브랜드 인지도를 한층 높인다는 방침이다.

제품은 여행객의 휴대성과 편의성을 고려해 미니김치 번들형 2종(80g 10개입, 맛김치·볶음김치), 용기형 4종(650g, 맛김치·백김치·열무김치·깍두기), 배추김치 파우치형(1.2kg) 등 총 7종이다.

롯데호텔 김치는 40여 년 전통 롯데호텔 서울 한식당 ‘무궁화’의 노하우를 바탕으로 개발했다. 배추와 고춧가루를 비롯한 국내산 농산물을 사용한다. 말린 명태와 새우, 표고버섯, 다시마 등으로 우려낸 육수에 고급 육젓을 더해 감칠맛을 낸 것이 특징이다.

롯데호텔 김치 7종은 김포공항 국제선 3층 35번 게이트 부근에 위치한 롯데면세점에서 만나볼 수 있다. 오는 8월 중에는 인천국제공항 제2여객터미널(T2) 롯데면세점에도 입점할 예정이다.

롯데호텔앤리조트 관계자는 “일본 도쿄 팝업스토어에 이어 국내 공항 면세 채널까지 입점하며 글로벌 고객과의 접점을 단계적으로 넓히고 있다”고 밝혔다.

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