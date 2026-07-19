폴란드까지 간 숙성 흑마늘과 참기름…까르푸선정 ‘K-브랜드 키워드’

[리얼푸드=육성연 기자] 폴란드 까루푸에서 한국이 식품 매출이 증가하고 있다고 코트라(KOTRA)가 전했다.
지난 5월 까르푸 폴란드는 KOTRA 바르샤바 무역관과 함께 한국 제조사들을 대상으로 글로벌 리테일 파트너십 설명회를 개최했다. F&B, K-뷰티, 웰니스, 라이프스타일 분야의 9개 소싱 키워드를 소개했다.
발표자료에 따르면, 폴란드 시장에서 한국 뷰티 및 식품 관련 온라인 검색이 최근 3년 사이 145% 증가했다. Z세대와 알파 세대가 그 수요를 견인하는 핵심 소비층이다.
까르푸 관계자는 ‘Chef-at-Home’ 트렌드를 가장 먼저 소개하면서 “폴란드 소비자들은 정통성 있는 식재료를 사용해 집에서도 미식 경험을 구현하기를 원한다”고 설명했다. 최근 폴란드 식품시장은 건강, 진정성 및 프리미엄화, 이국적 조리 경험을 중시하는 방향으로 변화하고 있다. 이에 따라 숙성 흑마늘, 고품질 참기름, 고추장∙된장∙간장 기반 발효식품 등이 프리미엄 라인으로 소개됐다.
스낵·디저트 카테고리에서는 ‘Shoppertainment’ 트렌드를 조명했다. 폴란드 Z세대 고객층이 모찌, 독특한 떡류, 이색 초콜릿 등 SNS에서 유행하는 아이템을 적극적으로 찾고 있다는 분석이다.
코트라 관계자는 “수요를 견인하는 핵심 소비층이 소셜미디어 기반 구매를 주도하는 세대인 만큼, 제품 색감·패키지 형태·사용 방법이 콘텐츠로 자연스럽게 전환될 수 있도록 기획 단계부터 ‘공유 가능성’을 내재화하는 것이 효과적일 것”이라고 조언했다.
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July 15. 2026
중국 밍밍헌망 그룹의 ‘스낵킹덤(Snack Kingdom)’이 기네스 세계 기록으로 ‘세계 최대 스낵샵’으로 공식 인증받았다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 해당 스낵샵은 부지 면적 약 1만 3000㎡(표준 축구장 2개)의 규모다. 전 세계 70여 개국, 6500여 개 브랜드, 총 3만 5000여 종의 상품이 있다. 이 곳은 개점 3개월 만에 창사의 필수 방문 명소가 됐다. 초당 약 1명의 고객이 입장할 정도로 방문객들로 북적인다. 매장은 거대한 공간을 테마 구역으로 세분화했다. 라면, 음료, 사탕 등 일반 카테고리 존과 함께 ‘초대형 과자존’, ‘초미니 과자존’, ‘글로벌 스낵존’ 같은 특색 존을 배치했다. 또한 스낵 굿즈샵 ‘스낵증정’, 스낵 박물관, IP 놀이공원, 그리고 차음료 전문점 차옌웨써 협업 디저트 스테이션 및 황자샤오후 핫푸드 스테이션 등을 융합했다. ‘먹고·보고·배우고·노는’ 경험을 한곳에 응축한 공간이다. 시각적으로는 의도적인 ‘