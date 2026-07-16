돌코리아, 자립준비청년·저소득 대학생에 장학기금 5200만원 전달

[리얼푸드=육성연 기자] 과일 생산·유통 기업 돌(Dole)코리아가 자립준비청년과 저소득가정 대학생을 지원하기 위해 재단법인 바보의나눔에 장학기금 5200만원을 전달했다고 16일 전했다.

이번 기부는 돌코리아가 바보의나눔과 함께 운영하는 ‘Sunshine For All 장학기금’ 사업의 일환이다. 돌코리아는 지난 2015년부터 자립준비청년과 저소득가정 대학생의 학업 지속과 진로 준비를 지원하고 있다.

올해 ‘Sunshine For All 장학기금’은 자립준비청년 15명과 저소득가정 대학생 4명 등 총 19명에게 장학금을 지원한다. 이번 기부를 포함한 누적 기부액은 총 5억3850만원이다.

돌코리아는 지난 15일 바보의나눔 사무국에서 장학기금 전달식을 갖고 장학기금 5200만원을 기부했다.

류미선 돌코리아 인사총무팀 이사는 “앞으로도 바보의나눔과 협력해 청년들이 경제적 어려움으로 가능성을 포기하지 않고 안정적으로 사회에 첫발을 내디딜 수 있도록 지원하겠다”고 전했다.

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