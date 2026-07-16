돌코리아, 자립준비청년·저소득 대학생에 장학기금 5200만원 전달

[리얼푸드=육성연 기자] 과일 생산·유통 기업 돌(Dole)코리아가 자립준비청년과 저소득가정 대학생을 지원하기 위해 재단법인 바보의나눔에 장학기금 5200만원을 전달했다고 16일 전했다.
이번 기부는 돌코리아가 바보의나눔과 함께 운영하는 ‘Sunshine For All 장학기금’ 사업의 일환이다. 돌코리아는 지난 2015년부터 자립준비청년과 저소득가정 대학생의 학업 지속과 진로 준비를 지원하고 있다.
올해 ‘Sunshine For All 장학기금’은 자립준비청년 15명과 저소득가정 대학생 4명 등 총 19명에게 장학금을 지원한다. 이번 기부를 포함한 누적 기부액은 총 5억3850만원이다.
돌코리아는 지난 15일 바보의나눔 사무국에서 장학기금 전달식을 갖고 장학기금 5200만원을 기부했다.
류미선 돌코리아 인사총무팀 이사는 “앞으로도 바보의나눔과 협력해 청년들이 경제적 어려움으로 가능성을 포기하지 않고 안정적으로 사회에 첫발을 내디딜 수 있도록 지원하겠다”고 전했다.
gorgeous@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
July 15. 2026
중국 밍밍헌망 그룹의 ‘스낵킹덤(Snack Kingdom)’이 기네스 세계 기록으로 ‘세계 최대 스낵샵’으로 공식 인증받았다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 해당 스낵샵은 부지 면적 약 1만 3000㎡(표준 축구장 2개)의 규모다. 전 세계 70여 개국, 6500여 개 브랜드, 총 3만 5000여 종의 상품이 있다. 이 곳은 개점 3개월 만에 창사의 필수 방문 명소가 됐다. 초당 약 1명의 고객이 입장할 정도로 방문객들로 북적인다. 매장은 거대한 공간을 테마 구역으로 세분화했다. 라면, 음료, 사탕 등 일반 카테고리 존과 함께 ‘초대형 과자존’, ‘초미니 과자존’, ‘글로벌 스낵존’ 같은 특색 존을 배치했다. 또한 스낵 굿즈샵 ‘스낵증정’, 스낵 박물관, IP 놀이공원, 그리고 차음료 전문점 차옌웨써 협업 디저트 스테이션 및 황자샤오후 핫푸드 스테이션 등을 융합했다. ‘먹고·보고·배우고·노는’ 경험을 한곳에 응축한 공간이다. 시각적으로는 의도적인 ‘