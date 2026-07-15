티젠의 ‘웰니스 서머 드링크’, 레스케이프와 협업

[리얼푸드=육성연 기자] 티젠(TEAZEN)이 조선호텔앤리조트의 부티크 호텔 ‘레스케이프 서울 명동, 럭셔리 컬렉션 호텔’과 손잡고 여름철 웰니스 음료를 선보인다고 15일 전했다.

이번 협업은 레스케이프 서울 명동과 나이키 스트렝스(NIKE Strength)가 오는 8월 31일까지 진행하는 여름철 건강 관리 캠페인 ‘트레인 더 시티(Summer Edition: Train the City)’의 일환이다.

티젠은 레스케이프 서울 명동 6층 티 살롱에서 콤부차와 애사비를 활용한 스페셜 레시피 음료 2종을 선보인다. 티젠 콤부차 시칠리아 핑크레몬을 활용한 ‘핑크 스프린트(PINK SPRINT)’와 티젠 애사비 오리지널을 넣은 ‘애플 트위스트(APPLE TWIST)’다.

두 음료 모두 이번 협업을 위해 특별 제작한 핫핑크 티 텀블러와 함께 제공된다.

티젠 관계자는 “운동과 휴식, 건강한 라이프스타일을 즐기는 소비자들에게 색다른 웰니스 경험을 선사하고자 이번 협업을 기획했다”고 말했다.

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