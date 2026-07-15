티젠의 ‘웰니스 서머 드링크’, 레스케이프와 협업

[리얼푸드=육성연 기자] 티젠(TEAZEN)이 조선호텔앤리조트의 부티크 호텔 ‘레스케이프 서울 명동, 럭셔리 컬렉션 호텔’과 손잡고 여름철 웰니스 음료를 선보인다고 15일 전했다.
이번 협업은 레스케이프 서울 명동과 나이키 스트렝스(NIKE Strength)가 오는 8월 31일까지 진행하는 여름철 건강 관리 캠페인 ‘트레인 더 시티(Summer Edition: Train the City)’의 일환이다.
티젠은 레스케이프 서울 명동 6층 티 살롱에서 콤부차와 애사비를 활용한 스페셜 레시피 음료 2종을 선보인다. 티젠 콤부차 시칠리아 핑크레몬을 활용한 ‘핑크 스프린트(PINK SPRINT)’와 티젠 애사비 오리지널을 넣은 ‘애플 트위스트(APPLE TWIST)’다.
두 음료 모두 이번 협업을 위해 특별 제작한 핫핑크 티 텀블러와 함께 제공된다.
티젠 관계자는 “운동과 휴식, 건강한 라이프스타일을 즐기는 소비자들에게 색다른 웰니스 경험을 선사하고자 이번 협업을 기획했다”고 말했다.
gorgeous@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
July 15. 2026
중국 밍밍헌망 그룹의 ‘스낵킹덤(Snack Kingdom)’이 기네스 세계 기록으로 ‘세계 최대 스낵샵’으로 공식 인증받았다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 해당 스낵샵은 부지 면적 약 1만 3000㎡(표준 축구장 2개)의 규모다. 전 세계 70여 개국, 6500여 개 브랜드, 총 3만 5000여 종의 상품이 있다. 이 곳은 개점 3개월 만에 창사의 필수 방문 명소가 됐다. 초당 약 1명의 고객이 입장할 정도로 방문객들로 북적인다. 매장은 거대한 공간을 테마 구역으로 세분화했다. 라면, 음료, 사탕 등 일반 카테고리 존과 함께 ‘초대형 과자존’, ‘초미니 과자존’, ‘글로벌 스낵존’ 같은 특색 존을 배치했다. 또한 스낵 굿즈샵 ‘스낵증정’, 스낵 박물관, IP 놀이공원, 그리고 차음료 전문점 차옌웨써 협업 디저트 스테이션 및 황자샤오후 핫푸드 스테이션 등을 융합했다. ‘먹고·보고·배우고·노는’ 경험을 한곳에 응축한 공간이다. 시각적으로는 의도적인 ‘