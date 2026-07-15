초복엔 ‘돈(豚)보양’ 하세요…선진, 목살 레시피 제안

[리얼푸드=육성연 기자] 축산식품전문기업 선진은 초복에 맞춰 ‘돈(豚)보양’을 제안했다. ‘돈보양’은 돼지고기를 뜻하는 한자 ‘돈(豚)’과 보양식을 결합한 표현이다. 돼지고기로 여름 보양식을 즐길 수 있다는 의미를 담았다.
선진이 복날 메뉴로 추천하는 부위는 목살이다. 삼겹살보다 담백하고 안심보다 풍부한 풍미를 지녔다. 살코기와 지방의 균형이 좋아 다양한 식재료와도 잘 어우러진다. 특히 부추와 마늘, 인삼 등 대표적인 보양 식재료를 더하면 더욱 좋다. 구이는 물론 볶음과 수육, 전골 등 다양한 조리법으로 활용할 수 있다.
선진은 집에서도 손쉽게 따라 할 수 있는 ‘돈보양 레시피’도 함께 공개했다. 부추와 마늘을 더해 볶아낸 ‘목살 부추마늘볶음’, 된장 육수에 삶아 담백한 맛을 살린 ‘목살 된장수육’, 인삼과 통마늘을 곁들인 ‘목살 인삼마늘구이’ 등이다.
최근 선진포크한돈 목심은 2026 국제식음료품평회(ITI)에서 국내 최초 신선육 부문 최고 등급인 3스타를 수상했다.
선진 관계자는 “앞으로도 선진포크한돈의 다양한 활용법을 제안해 소비자들이 더 맛있고 건강한 식문화를 경험할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
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July 15. 2026
중국 밍밍헌망 그룹의 ‘스낵킹덤(Snack Kingdom)’이 기네스 세계 기록으로 ‘세계 최대 스낵샵’으로 공식 인증받았다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 해당 스낵샵은 부지 면적 약 1만 3000㎡(표준 축구장 2개)의 규모다. 전 세계 70여 개국, 6500여 개 브랜드, 총 3만 5000여 종의 상품이 있다. 이 곳은 개점 3개월 만에 창사의 필수 방문 명소가 됐다. 초당 약 1명의 고객이 입장할 정도로 방문객들로 북적인다. 매장은 거대한 공간을 테마 구역으로 세분화했다. 라면, 음료, 사탕 등 일반 카테고리 존과 함께 ‘초대형 과자존’, ‘초미니 과자존’, ‘글로벌 스낵존’ 같은 특색 존을 배치했다. 또한 스낵 굿즈샵 ‘스낵증정’, 스낵 박물관, IP 놀이공원, 그리고 차음료 전문점 차옌웨써 협업 디저트 스테이션 및 황자샤오후 핫푸드 스테이션 등을 융합했다. ‘먹고·보고·배우고·노는’ 경험을 한곳에 응축한 공간이다. 시각적으로는 의도적인 ‘