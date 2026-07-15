초복엔 ‘돈(豚)보양’ 하세요…선진, 목살 레시피 제안

[리얼푸드=육성연 기자] 축산식품전문기업 선진은 초복에 맞춰 ‘돈(豚)보양’을 제안했다. ‘돈보양’은 돼지고기를 뜻하는 한자 ‘돈(豚)’과 보양식을 결합한 표현이다. 돼지고기로 여름 보양식을 즐길 수 있다는 의미를 담았다.

선진이 복날 메뉴로 추천하는 부위는 목살이다. 삼겹살보다 담백하고 안심보다 풍부한 풍미를 지녔다. 살코기와 지방의 균형이 좋아 다양한 식재료와도 잘 어우러진다. 특히 부추와 마늘, 인삼 등 대표적인 보양 식재료를 더하면 더욱 좋다. 구이는 물론 볶음과 수육, 전골 등 다양한 조리법으로 활용할 수 있다.

선진은 집에서도 손쉽게 따라 할 수 있는 ‘돈보양 레시피’도 함께 공개했다. 부추와 마늘을 더해 볶아낸 ‘목살 부추마늘볶음’, 된장 육수에 삶아 담백한 맛을 살린 ‘목살 된장수육’, 인삼과 통마늘을 곁들인 ‘목살 인삼마늘구이’ 등이다.

최근 선진포크한돈 목심은 2026 국제식음료품평회(ITI)에서 국내 최초 신선육 부문 최고 등급인 3스타를 수상했다.

선진 관계자는 “앞으로도 선진포크한돈의 다양한 활용법을 제안해 소비자들이 더 맛있고 건강한 식문화를 경험할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

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