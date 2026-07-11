옥수수가 톡톡, 팬 하나로 끝나는 ‘초당옥수수 원팬밥’

[리얼푸드=육성연 기자] 설거지 필요 없이 팬 하나로 한 끼를 만드는 ‘원팬 요리’가 유행입니다. 리얼푸드의 이번 추천 레시피도 원팬밥인데요. 여름이 제철인 초당 옥수수를 활용한 ‘초당옥수수 원팬밥’입니다.

달콤한 초당옥수수와 고소한 소고기, 향긋한 채소를 한 팬에 담아 만듭니다. 쌀부터 재료까지 한 번에 익혀내는 레시피입니다.

특히 초당옥수수 특유의 달콤한 풍미가 밥에 자연스럽게 스며드는데요. 소고기 다짐육의 진한 감칠맛과 파프리카의 산뜻한 단맛이 어우러집니다.

육수는 치킨육수로 간편히 만듭니다. 조리 과정은 단순한데 맛의 깊이는 다릅니다. 입안에서 아삭하게 톡톡 터지는 초당 옥수수의 달콤한 풍미를 즐겨보세요.

재료 (2인분)

쌀 1컵, 소고기 다짐육 200g, 초당 옥수수 1개, 파프리카 1/2개, 마늘 2알, 양파 1/4개, 치킨스톡 1/2조각, 물 1컵, 소금·후추 약간, 송송 썬 쪽파 한 줌, 파프리카 파우더(또는 고운 고춧가루) 1작은술

만들기

1. 쌀을 씻은 후 채반에 받쳐 마른 불림 해주세요.

2. 초당 옥수수는 전자레인지에 4~5분 정도 익힌 후 세로로 길게 알맹이만 썰어주세요. (tip. 익힌 옥수수를 찬물에 담가 완전히 식히면 알맹이가 불어서 잘 썰려요)

3. 파프리카와 양파는 채를 썰고 마늘은 편 썰어주세요.

4. 팬에 올리브오일을 두르고 소고기 다짐육, 소금, 후추를 넣어 볶아주세요.

5. 볶은 소고기에 손질한 양파와 마늘을 넣고 볶다가 불린 쌀과 쌀 양념 재료를 넣어 볶아주세요.

6. 물과 치킨스톡 큐브를 넣고 저어가며 끓이다가 파프리카, 옥수수를 올려 뚜껑을 덮어 15분간 약불에서 익힌 후 불에서 내려 5분간 뜸을 들여주세요.

7. 완성된 원팬 라이스를 맛있게 즐겨주세요.

자료=우리의 식탁 제공

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