매일유업 진암사회복지재단, 한국로날드맥도날드하우스 후원

[리얼푸드=육성연 기자] 매일유업 진암사회복지재단은 한국로날드맥도날드하우스에 5000만원을 후원했다고 10일 밝혔다.

로날드맥도날드하우스는 현재 전 세계 62개국에서 어린이 복지사업을 실시하는 글로벌 비영리법인이다. 장기 입원 및 통원 치료가 필요한 어린이들과 그 가족들에게 치료를 받는 동안 가족 중심 돌봄 공간을 제공하고 있다. 지난 2019년 9월 경남 양산부산대병원 내에 국내 첫 하우스인 로날드맥도날드하우스 양산을 건립했다.

매일유업 진암사회복지재단은 2023년부터 ‘로날드맥도날드하우스 양산’에 유제품·음료·초콜릿·젤리 등 간식을 후원하여 환아와 보호자들의 병원 생활에 도움을 주고 있다. 지난해에도 수도권 하우스 건립을 위해 5000만원을 후원했다.

매일유업 진암사회복지재단 관계자는 “장기 투병 중인 환아와 가족들이 조금이라도 더 편안한 환경에서 치료에 전념할 수 있도록 앞으로도 꾸준히 함께하겠다”고 말했다.

진암사회복지재단은 매일유업 창업주 고(故) 김복용 회장의 유지에 따라 1993년에 설립됐다.

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