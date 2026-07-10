매일유업 진암사회복지재단, 한국로날드맥도날드하우스 후원

[리얼푸드=육성연 기자] 매일유업 진암사회복지재단은 한국로날드맥도날드하우스에 5000만원을 후원했다고 10일 밝혔다.
로날드맥도날드하우스는 현재 전 세계 62개국에서 어린이 복지사업을 실시하는 글로벌 비영리법인이다. 장기 입원 및 통원 치료가 필요한 어린이들과 그 가족들에게 치료를 받는 동안 가족 중심 돌봄 공간을 제공하고 있다. 지난 2019년 9월 경남 양산부산대병원 내에 국내 첫 하우스인 로날드맥도날드하우스 양산을 건립했다.
매일유업 진암사회복지재단은 2023년부터 ‘로날드맥도날드하우스 양산’에 유제품·음료·초콜릿·젤리 등 간식을 후원하여 환아와 보호자들의 병원 생활에 도움을 주고 있다. 지난해에도 수도권 하우스 건립을 위해 5000만원을 후원했다.
매일유업 진암사회복지재단 관계자는 “장기 투병 중인 환아와 가족들이 조금이라도 더 편안한 환경에서 치료에 전념할 수 있도록 앞으로도 꾸준히 함께하겠다”고 말했다.
진암사회복지재단은 매일유업 창업주 고(故) 김복용 회장의 유지에 따라 1993년에 설립됐다.
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July 08. 2026
미국에서 펩타이드 인기가 높아지고 있다고 코트라(KOTRA)가 전했다. 펩타이드는 종류에 따라 안티에이징, 신체의 빠른 회복과 재생, 인슐린 분비 조절, 인지 기능 향상, 면역 증진 등 역할과 활용 분야가 다르다. 이 가운데 인슐린 분비를 조절해 주는 펩타이드가 최근 열풍을 몰고 온 당뇨∙비만치료제인 글루카곤 유사 펩타이드(GLP-1)이다. 건강 보조제 시장에서도 펩타이드 기반 제품 출시가 잇따르고 있다. 특히 오젬픽, 위고비 등 체내 대사를 조절하는 펩타이드의 일종인 GLP-1이 대중화되면서 보조제로의 펩타이드에 대한 인식도 높아졌다. 펩타이드 효능이 알려지면서 펩타이드 건강 보조제 시장도 소비자 수요 증가와 함께 빠른 성장세를 이어가고 있다. 웰니스 기업들은 고기능성 펩타이드 원료의 대량 생산 체계 구축과 제품 라인업 다변화에 투자를 이어가고 있다. AI 기반의 바이오테크 기업인 누리타스(NURITAS)가 개발한 펩티스트롱(Peptistrong)은 식물성 생리활성 펩타이드 원료로