“김치 취재 하세요” 풀무원 뮤지엄김치간, 여름방학 이벤트 진행

8월 30일까지 참여형 이벤트 진행
[리얼푸드=강승연 기자] 풀무원의 김치박물관 뮤지엄김치간이 오는 28일부터 8월 30일까지 전시 관람과 연계한 ‘2026 김치-타임즈, 뮤지엄김치간 여름방학 특별 기자 모집’ 이벤트를 운영한다고 밝혔다.
관람객이 일일 기자가 돼 전시물들을 직접 취재하고 기록하는 체험형 이벤트다. 여름방학을 맞아 어린이들이 전시를 더 능동적으로 탐구하도록 기획했다.
박물관을 방문한 누구나 참여할 수 있다. 4층 안내데스크에서 기자 키트(프레스카드·활동지·연필·L자 파일)를 받으면 된다. 제공되는 프레스카드를 꾸며 자신만의 기자증도 만들 수 있다. 활동지를 완성하면 나만의 신문을 발행할 수 있다.
활동지는 개인이 소장하거나 제출할 수 있다. 제출된 작품 중 우수작은 뮤지엄김치간 공식 인스타그램을 통해 ‘김치-타임즈 2026 우수 기사’ 콘텐츠로 소개된다.
SNS(사회관계망서비스) 이벤트도 마련했다. 활동지에 있는 QR코드를 스캔해 신청서를 작성한 참가자에게는 하반기 운영 예정인 ‘겨울 특집 기자단’의 우선 참여 기회를 제공한다.
오는 28일부터 8월 16일까지 약 3주간 ‘어린이 김치학교’도 주중으로 확대 운영한다. 김치 체험과 전시 설명 도슨트로 구성된다. 오는 15일부터 선착순으로 신청할 수 있다.
나경인 뮤지엄김치간 팀장은 “이번 여름방학 이벤트는 단순 전시 관람을 넘어 직접 뮤지엄김치간의 현장을 취재·기록하며 즐길 수 있게 기획했다”고 말했다.
spa@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
July 08. 2026
미국에서 펩타이드 인기가 높아지고 있다고 코트라(KOTRA)가 전했다. 펩타이드는 종류에 따라 안티에이징, 신체의 빠른 회복과 재생, 인슐린 분비 조절, 인지 기능 향상, 면역 증진 등 역할과 활용 분야가 다르다. 이 가운데 인슐린 분비를 조절해 주는 펩타이드가 최근 열풍을 몰고 온 당뇨∙비만치료제인 글루카곤 유사 펩타이드(GLP-1)이다. 건강 보조제 시장에서도 펩타이드 기반 제품 출시가 잇따르고 있다. 특히 오젬픽, 위고비 등 체내 대사를 조절하는 펩타이드의 일종인 GLP-1이 대중화되면서 보조제로의 펩타이드에 대한 인식도 높아졌다. 펩타이드 효능이 알려지면서 펩타이드 건강 보조제 시장도 소비자 수요 증가와 함께 빠른 성장세를 이어가고 있다. 웰니스 기업들은 고기능성 펩타이드 원료의 대량 생산 체계 구축과 제품 라인업 다변화에 투자를 이어가고 있다. AI 기반의 바이오테크 기업인 누리타스(NURITAS)가 개발한 펩티스트롱(Peptistrong)은 식물성 생리활성 펩타이드 원료로