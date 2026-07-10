소스로 간편하게…이금기, 복날 겨냥한 레시피 제안

[리얼푸드=육성연 기자] 글로벌 소스 브랜드 이금기가 다가오는 복날을 위한 ‘동파육 통닭’과 ‘소고기 솥밥’ 레시피 2종을 제안했다. 이금기 소스를 활용해 복잡한 양념 배합 없이도 만들 수 있는 요리다.

‘동파육 통닭’은 삼계탕 대신 닭고기를 색다르게 만든 레시피다. 중국 항저우의 전통 요리 ‘동파육’의 깊고 진한 양념을 그대로 살린다. 에어프라이어나 오븐을 활용한 닭고기에 동파육 양념을 더했다.

만드는 법은, 부추는 5cm 길이로 썰고, 홍고추는 어슷하게 썰어준 후 양파는 채를 썰어준다. 통닭은 흐르는 물에 헹군 후, 소금과 후추로 밑간하고 우유에 30분간 재워둔다. 볼에 이금기 동파육 소스와 나머지 양념재료(물, 참기름, 맛술, 설탕, 후추)를 잘 섞어준다. 달궈진 팬에 식용유를 두르고 통마늘을 넣어 노릇하게 볶다가, 썰어둔 부추, 홍고추, 양파를 넣고 함께 볶는다. 채소가 적당히 익으면 미리 만들어 둔 양념의 1/3 정도를 넣고 자작하게 졸여준다. 우유에 재워둔 닭은 건져내 물기를 닦고 실로 다리를 묶은 뒤, 남은 양념 절반을 표면에 발라준다. 180도로 예열한 에어프라이어에 넣고 20분간 익힌다. 동파육 통닭에 남은 양념을 붓으로 한 번 더 꼼꼼히 발라준 뒤 20분간 추가로 더 구워낸다. 그릇에 볶은 채소를 담고, 닭을 올린 후 로즈메리와 페페론치노를 올려 마무리한다.

두 번째 추천 레시피는 ‘소고기 솥밥’이다. 갓 지은 밥에 부드럽고 육즙이 풍부한 소고기를 듬뿍 얹은 솥밥 한 그릇이다. 소고기는 이금기 프리미엄 굴소스로 볶아낸다.

만드는 밥은 버터 10g을 두른 팬에 편으로 썬 마늘을 노릇하게 굽고, 한입 크기로 썰어 소금과 후추로 밑간을 해둔 부챗살을 굽는다. 부챗살이 익으면 이금기 프리미엄 굴소스 1큰술을 넣어 간을 더해준다.버터 10g을 두른 솥에 불린 쌀을 넣고 쌀알이 투명해질 때까지 볶는다. 쌀알이 투명해지면 물 200ml를 붓고, 이금기 프리미엄 굴소스 1큰술을 더 넣어 밥에도 간을 해 준비한다. 밥이 지어지면 뜸을 들인 후, 밥 위에 쫑쫑 썬 쪽파를 깔고, 그 위에 고기를 둘러 가며 얹는다. 마지막으로 버터를 10g 올린 뒤 잔열로 녹여서 고루 섞어 먹는다.

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