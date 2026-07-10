영양사가 권하는 변비 해소 음료 2가지

수분+식이섬유+건강한 장 환경 필요 푸룬·키위, 배변 돕는 식이섬유 많아

[리얼푸드=육성연 기자] 천연 식품으로 변비 예방과 증상을 완화하고 싶다면, 푸룬(prune·서양 건자두)과 키위로 만든 음료를 마셔도 좋다. 변비약이나 유산균제의 부작용 부담 없이, 맛있고 간편하게 직접 만들 수 있다. 과일 속 다른 영양소까지 보충된다는 이점도 있다.

푸룬과 키위는 영양사들이 손꼽는 장 건강식품이다. 김민정 미국 공인 영양사는 “건강한 배변 습관을 위해서는 삼박자가 중요하다”며 “충분한 수분과 식이섬유 섭취, 그리고 장내 유익균이 잘 자랄 수 있는 환경을 만드는 것”이라고 강조했다.

그러면서 “푸룬, 키위에 풍부한 식이섬유는 장내 유익균이 에너지로 쓰는 먹이(프로바이오틱스)가 된다”며 “건강한 장 환경과 규칙적인 배변 활동을 유지하는 데 도움이 될 수 있다”고 설명했다. 우리 몸에서 식이섬유는 대장까지 도달해 장내 유익균이 이를 분해·발효하면서 성장에 필요한 에너지를 얻는다. 이 과정에서 장 건강에 유익한 대사산물도 만들어 낸다.

김민정 영양사는 “푸룬과 키위를 플레인 요거트, 우유 또는 아몬드 음료와 함께 갈아 스무디 형태로 마시면, 식이섬유와 수분을 맛있게 보충할 수 있다”며 “요거트의 프로바이오틱스와 푸룬의 프리바이오틱스가 시너지효과를 낸다”고 말했다.

특히 푸룬은 식이섬유 함량이 높은 대표 식품이다. 미국 농무부(USDA)에 따르면 푸룬 100g당 식이섬유 함량(7g)은 사과·바나나·감귤보다 3~4배가량 높다.

푸룬의 관련 효능은 이미 여러 연구 논문이 입증했다. 국제학술지(Clinical Nutrition 2019)가 소개한 연구에서는 건강한 성인 120명에게 3주간 푸룬을 섭취하게 하자, 변의 양과 배변 빈도가 증가했다. 장내 유익균도 함께 늘어났다.

캘리포니아푸룬협회 관계자는 “푸룬은 그대로 먹어도 좋지만 스무디에 넣기 좋은 재료”라며 홈메이드 푸룬 스무디로 ‘푸룬 퍼플파워 스무디’ 레시피를 소개했다. 푸룬을 비롯해 퍼플푸드(보라색 식품)를 함께 넣은 스무디다.

만드는 법은 믹서기에 잘게 썬 푸룬, 시금치, 플레인 그릭요거트, 석류 주스, 냉동 베리류(블루베리 등), 꿀을 넣고 간다. 이후 원하는 농도가 나올 때까지 얼음을 추가한다.

키위에도 식이섬유가 많다. 주목할 성분은 라피드(raphides) 성분도 들어있다. 소화기 약리·치료 분야 국제학술지(Alimentary Pharmacology & Therapeutics 2019)가 다룬 영국 국립보건연구원(NIHR) 산하 노팅엄 생체의학연구센터 연구진의 논문에 따르면 키위의 식이섬유와 소화 효소(액티니딘) 등이 장 점액층과 장내 환경을 개선해 변이 부드럽게 배출되도록 돕는다.

키위 스무디를 만들려면, 먼저 잘 익은 그린 키위 두 개를 씻은 다음 아몬드 우유 또는 두유와 시금치를 믹서기에 넣고 갈아준다. 이후 얼음을 추가한다.

단맛을 더하려면 냉동 파인애플을 넣어도 된다. 키위와 가장 많이 쓰이는 조합은 바나나다. 부드러운 단맛과 크리미한 질감을 준다. 믹서기에 키위 2개와 바나나 1개를 넣는다. 우유 또는 아몬드음료, 플레인 그릭요거트, 얼음을 추가해서 갈면 된다.

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