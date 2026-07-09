롯데호텔 보양식, 간편하게 산다…롯데백화점 본점서 팝업

[리얼푸드=육성연 기자] 롯데호텔 서울이 롯데백화점 본점 식품관에서 ‘푸드 밸리 인 소공(FOOD VALLEY IN SOGONG)’ 팝업 스토어를 운영한다고 9일 밝혔다.오는 10일부터 23일까지다.
이번 팝업은 무더운 여름철 건강한 한 끼를 제안하는 ‘여름 보양식’이 콘셉트다. 롯데호텔 서울 마스터 셰프들의 메뉴를 호텔 밖에서도 즐길 수 있도록 기획했다.
행사에는 롯데호텔 서울의 뷔페 레스토랑 라세느, 한식당 무궁화, 중식당 도림, 일식당 모모야마가 참여한다.
라세느는 국내산 민물장어 덮밥, 소꼬리찜, 블랙페퍼 스테이크, 이탈리안 치킨랩 등의 보양 메뉴를 선보인다. 무궁화는 보양닭곰탕 밀키트, 전복죽, 해물 겨자채를 준비했다. 도림은 홍소 한우 타르트, 게살 부용 타르트, 궁보 장어·전복 등을 마련했다. 모모야마는 후토마끼, 장어 후토마끼, 은대구구이 등을 구성했다.
롯데호텔 서울 관계자는 “푸드 밸리 인 소공은 롯데호텔 서울의 대표 레스토랑을 한자리에서 만날 수 있는 미식 팝업”이라고 소개했다.
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July 08. 2026
미국에서 펩타이드 인기가 높아지고 있다고 코트라(KOTRA)가 전했다. 펩타이드를 자신의 건강과 노화 관리의 비결로 꼽는 유명인들이 늘어나고, 틱톡이나 인스타그램에서도 지속해서 언급되고 있다. 펩타이드는 아미노산이 2~50개 정도가 짧은 체인으로 결합한 상태를 말한다. 단백질보다 분자 크기가 매우 작기 때문에 빠른 흡수가 가능하다는 장점이 있다. 펩타이드는 종류에 따라 안티에이징, 신체의 빠른 회복과 재생, 인슐린 분비 조절, 인지 기능 향상, 면역 증진 등 역할과 활용 분야가 다르다. 이 가운데 인슐린 분비를 조절해 주는 펩타이드가 최근 열풍을 몰고 온 당뇨∙비만치료제인 글루카곤 유사 펩타이드(GLP-1)이다. 건강 보조제 시장에서도 펩타이드 기반 제품 출시가 잇따르고 있다. 특히 오젬픽, 위고비 등 체내 대사를 조절하는 펩타이드의 일종인 GLP-1이 대중화되면서 보조제로의 펩타이드에 대한 인식도 높아졌다. 펩타이드 효능이 알려지면서 펩타이드 건강 보조제 시장도 소비자 수요 증가와