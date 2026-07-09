롯데호텔 보양식, 간편하게 산다…롯데백화점 본점서 팝업

[리얼푸드=육성연 기자] 롯데호텔 서울이 롯데백화점 본점 식품관에서 ‘푸드 밸리 인 소공(FOOD VALLEY IN SOGONG)’ 팝업 스토어를 운영한다고 9일 밝혔다.오는 10일부터 23일까지다.

이번 팝업은 무더운 여름철 건강한 한 끼를 제안하는 ‘여름 보양식’이 콘셉트다. 롯데호텔 서울 마스터 셰프들의 메뉴를 호텔 밖에서도 즐길 수 있도록 기획했다.

행사에는 롯데호텔 서울의 뷔페 레스토랑 라세느, 한식당 무궁화, 중식당 도림, 일식당 모모야마가 참여한다.

라세느는 국내산 민물장어 덮밥, 소꼬리찜, 블랙페퍼 스테이크, 이탈리안 치킨랩 등의 보양 메뉴를 선보인다. 무궁화는 보양닭곰탕 밀키트, 전복죽, 해물 겨자채를 준비했다. 도림은 홍소 한우 타르트, 게살 부용 타르트, 궁보 장어·전복 등을 마련했다. 모모야마는 후토마끼, 장어 후토마끼, 은대구구이 등을 구성했다.

롯데호텔 서울 관계자는 “푸드 밸리 인 소공은 롯데호텔 서울의 대표 레스토랑을 한자리에서 만날 수 있는 미식 팝업”이라고 소개했다.

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