지드래곤 ‘데이지 밤 호두과자’, 부산 유네스코 세계유산위원회 공식 파트너 참여

[리얼푸드=육성연 기자] 부창제과가 오는 19일부터 부산 벡스코에서 열리는 제48차 유네스코(UNESCO) 세계유산위원회에 공식 파트너로 참여한다. 가수 지드래곤이 설립한 공익법인 저스피스(JUSPEACE)와 함께 세계유산기금 캠페인을 펼칠 예정이다.

유네스코 세계유산위원회는 세계유산의 등재와 보존, 보호 등에 관한 주요 사항을 논의하는 유네스코 최고 의사결정기구다. 우리나라에서는 세계유산협약 가입 이후 38년 만에 처음 개최되는 국제회의다.

부창제과는 대한민국관(K-Heritage House)에서 저스피스와 함께 팝업을 운영한다. 현장에서는 ‘데이지 밤 호두과자’를 비롯한 부창제과의 대표 호두과자를 직접 구워 세계 각국 대표단과 국내외 관람객들에게 제공할 예정이다.

‘데이지 밤 호두과자’는 저스피스×부창제과의 ‘LOVE & PEACE’ 프로젝트 대표 제품이다. 지드래곤 팬미팅을 통해 처음 공개된 후 팝업 현장에서 조기 품절되는 등 관심을 받았다.

부창제과 관계자는 “세계 각국 대표단에게 K-디저트를 알리는 동시에 저스피스재단과 세계유산 보호 가치까지 전하는 프로젝트가 될 것”이라고 기대했다.

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