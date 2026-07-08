와인 시음·클래스·페어링까지…와인나라, 7월 소비자 맞춤 행사

[리얼푸드=육성연 기자] 종합주류기업 아영FBC의 리테일 브랜드 와인나라가 7월 소비자 맞춤형 행사를 진행한다고 8일 밝혔다.
이번 행사는 글라스 와인, 비교 시음, 원데이 클래스, 프리미엄 페어링 테이스팅 등 소비자가 와인을 구매하고 경험하며 배우는 흐름에 맞춰 구성했다.
12회차를 맞은 ‘한 잔의 서울’은 평소 병 단위로 접근하기 어려운 와인을 한 잔 단위로 경험할 수 있도록 기획한 프로젝트다. 오는 31일까지 사브서울, 무드서울, 더페어링에서 진행한다. 매장별로 사브서울은 코쉬 뒤리 뫼르소 블랑 2018, 무드서울은 티냐넬로 2016, 더페어링은 트림바크 리슬링 클로 쌩뜨윈느 2012를 선보인다.
‘드링크 온 와인나라’는 자신의 취향을 찾을 수 있는 시음 프로그램이다. 오는 31일까지 와인나라 압구정점, 서래점, 성수점에서 열린다. 가격은 압구정점 4만9000원, 서래점 4만9900원, 성수점 3만9000원이다.
원데이 와인클래스 ‘언코키드(Uncorked)’도 열린다. 7월 매주 일요일 사브서울에서 진행한다. 권우 소믈리에의 설명과 함께 다양한 와인을 직접 시음할 수 있도록 구성했다. 7월 12일은 ‘Sparkling Wine Beginner’, 7월 19일은 ‘White Wine Beginner’, 7월 26일은 ‘Red Wine Beginner’ 테마로 운영된다. 시간은 오후 1시부터 3시까지다. 티켓 가격은 1인 5만원이다.
트림바크 400주년 기념 테이스팅 ‘트림바크 모멘츠’도 있다. 와인나라는 오는 23일 더페어링에서 트림바크의 주요 와인을 페어링 코스와 함께 선보인다. 런치와 디너 프로그램은 각각 낮 12시와 오후 6시에 진행한다. 티켓 가격은 런치 7만3000원, 디너 16만원이다.
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July 08. 2026
미국에서 펩타이드 인기가 높아지고 있다고 코트라(KOTRA)가 전했다. 펩타이드를 자신의 건강과 노화 관리의 비결로 꼽는 유명인들이 늘어나고, 틱톡이나 인스타그램에서도 지속해서 언급되고 있다. 펩타이드는 아미노산이 2~50개 정도가 짧은 체인으로 결합한 상태를 말한다. 단백질보다 분자 크기가 매우 작기 때문에 빠른 흡수가 가능하다는 장점이 있다. 펩타이드는 종류에 따라 안티에이징, 신체의 빠른 회복과 재생, 인슐린 분비 조절, 인지 기능 향상, 면역 증진 등 역할과 활용 분야가 다르다. 이 가운데 인슐린 분비를 조절해 주는 펩타이드가 최근 열풍을 몰고 온 당뇨∙비만치료제인 글루카곤 유사 펩타이드(GLP-1)이다. 건강 보조제 시장에서도 펩타이드 기반 제품 출시가 잇따르고 있다. 특히 오젬픽, 위고비 등 체내 대사를 조절하는 펩타이드의 일종인 GLP-1이 대중화되면서 보조제로의 펩타이드에 대한 인식도 높아졌다. 펩타이드 효능이 알려지면서 펩타이드 건강 보조제 시장도 소비자 수요 증가와