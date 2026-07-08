미국 가는 신세계푸드 ‘영양삼계탕’, 초도 8000봉 수출

[리얼푸드=박연수 기자] 신세계푸드가 HMR(가정간편식) ‘영양삼계탕(사진)’을 미국에 수출한다고 8일 밝혔다. 초도 물량은 약 8000봉이다.

영양삼계탕은 신세계푸드가 지난 2022년 선보인 보양 간편식이다. 지난해 국내에서만 누적 판매량 50만개를 기록했다. 수출 물량은 100여개 오프라인 매장에 공급된다. 메가마트·자이언마켓·한남체인 등 한인 마트와 99랜치·도쿄센트럴 등 에스닉 마켓이다.

신세계푸드 관계자는 “초도 물량 판매 추이를 바탕으로 현지 소비자 반응을 살핀 뒤 수출 품목과 유통망을 확대할 계획”이라고 말했다.

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