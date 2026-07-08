미국 가는 신세계푸드 ‘영양삼계탕’, 초도 8000봉 수출

[리얼푸드=박연수 기자] 신세계푸드가 HMR(가정간편식) ‘영양삼계탕(사진)’을 미국에 수출한다고 8일 밝혔다. 초도 물량은 약 8000봉이다.
영양삼계탕은 신세계푸드가 지난 2022년 선보인 보양 간편식이다. 지난해 국내에서만 누적 판매량 50만개를 기록했다. 수출 물량은 100여개 오프라인 매장에 공급된다. 메가마트·자이언마켓·한남체인 등 한인 마트와 99랜치·도쿄센트럴 등 에스닉 마켓이다.
신세계푸드 관계자는 “초도 물량 판매 추이를 바탕으로 현지 소비자 반응을 살핀 뒤 수출 품목과 유통망을 확대할 계획”이라고 말했다.
siuu@heraldcorp.com
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July 08. 2026
미국에서 펩타이드 인기가 높아지고 있다고 코트라(KOTRA)가 전했다. 펩타이드를 자신의 건강과 노화 관리의 비결로 꼽는 유명인들이 늘어나고, 틱톡이나 인스타그램에서도 지속해서 언급되고 있다. 펩타이드는 아미노산이 2~50개 정도가 짧은 체인으로 결합한 상태를 말한다. 단백질보다 분자 크기가 매우 작기 때문에 빠른 흡수가 가능하다는 장점이 있다. 펩타이드는 종류에 따라 안티에이징, 신체의 빠른 회복과 재생, 인슐린 분비 조절, 인지 기능 향상, 면역 증진 등 역할과 활용 분야가 다르다. 이 가운데 인슐린 분비를 조절해 주는 펩타이드가 최근 열풍을 몰고 온 당뇨∙비만치료제인 글루카곤 유사 펩타이드(GLP-1)이다. 건강 보조제 시장에서도 펩타이드 기반 제품 출시가 잇따르고 있다. 특히 오젬픽, 위고비 등 체내 대사를 조절하는 펩타이드의 일종인 GLP-1이 대중화되면서 보조제로의 펩타이드에 대한 인식도 높아졌다. 펩타이드 효능이 알려지면서 펩타이드 건강 보조제 시장도 소비자 수요 증가와