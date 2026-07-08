재즈와 위스키의 만남…시그니엘 부산, ‘로얄 브라클라’ 연다

[리얼푸드=육성연 기자] 시그니엘 부산이 위스키 ‘로얄 브라클라(Royal Brackla)’와 협업한다고 8일 전했다. 투숙객을 위한 ‘프라이빗 클래스’를 개최한다.

‘로얄 브라클라’는 1812년 스코틀랜드 하이랜드에서 탄생한 하이랜드 싱글 몰트다. 1833년 국왕 윌리엄 4세로부터 영국 왕실 인증을 받은 최초의 증류소다. ‘왕을 위한 위스키’라는 별칭으로 불리고 있다.

오는 16일 오후 6시부터 8시 30분까지 진행되는 이번 클래스는 시그니엘 부산의 멤버십 ‘시그니엘 컬렉션’ 회원과 투숙객 대상으로 한다. 20명 한정이다.

강연은 로얄 브라클라 브랜드 앰배서더인 박범석 바텐더가 맡는다. 위스키의 역사와 다채로운 풍미를 깊이 있게 소개할 예정이다. 특히 더블베이스와 피아노가 어우러진 감미로운 재즈 공연도 함께 마련했다.

페어링 메뉴도 선보인다. 버터의 풍미를 입혀 구워낸 ‘랍스터 메달리온’은 프리미엄 치즈와 샤퀴테리 구성의 ‘2단 플래터’가 더해진다. 클래스 신청은 더 라운지를 통한 유선 예약으로 하면 된다.

시그니엘 부산 관계자는 “세계적인 위스키 브랜드와의 협업을 통해 고객들에게 차별화된 문화 예술적 경험을 제공하고자 이번 클래스를 기획했다”고 말했다.

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