재즈와 위스키의 만남…시그니엘 부산, ‘로얄 브라클라’ 연다

[리얼푸드=육성연 기자] 시그니엘 부산이 위스키 ‘로얄 브라클라(Royal Brackla)’와 협업한다고 8일 전했다. 투숙객을 위한 ‘프라이빗 클래스’를 개최한다.
‘로얄 브라클라’는 1812년 스코틀랜드 하이랜드에서 탄생한 하이랜드 싱글 몰트다. 1833년 국왕 윌리엄 4세로부터 영국 왕실 인증을 받은 최초의 증류소다. ‘왕을 위한 위스키’라는 별칭으로 불리고 있다.
오는 16일 오후 6시부터 8시 30분까지 진행되는 이번 클래스는 시그니엘 부산의 멤버십 ‘시그니엘 컬렉션’ 회원과 투숙객 대상으로 한다. 20명 한정이다.
강연은 로얄 브라클라 브랜드 앰배서더인 박범석 바텐더가 맡는다. 위스키의 역사와 다채로운 풍미를 깊이 있게 소개할 예정이다. 특히 더블베이스와 피아노가 어우러진 감미로운 재즈 공연도 함께 마련했다.
페어링 메뉴도 선보인다. 버터의 풍미를 입혀 구워낸 ‘랍스터 메달리온’은 프리미엄 치즈와 샤퀴테리 구성의 ‘2단 플래터’가 더해진다. 클래스 신청은 더 라운지를 통한 유선 예약으로 하면 된다.
시그니엘 부산 관계자는 “세계적인 위스키 브랜드와의 협업을 통해 고객들에게 차별화된 문화 예술적 경험을 제공하고자 이번 클래스를 기획했다”고 말했다.
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July 08. 2026
미국에서 펩타이드 인기가 높아지고 있다고 코트라(KOTRA)가 전했다. 펩타이드를 자신의 건강과 노화 관리의 비결로 꼽는 유명인들이 늘어나고, 틱톡이나 인스타그램에서도 지속해서 언급되고 있다. 펩타이드는 아미노산이 2~50개 정도가 짧은 체인으로 결합한 상태를 말한다. 단백질보다 분자 크기가 매우 작기 때문에 빠른 흡수가 가능하다는 장점이 있다. 펩타이드는 종류에 따라 안티에이징, 신체의 빠른 회복과 재생, 인슐린 분비 조절, 인지 기능 향상, 면역 증진 등 역할과 활용 분야가 다르다. 이 가운데 인슐린 분비를 조절해 주는 펩타이드가 최근 열풍을 몰고 온 당뇨∙비만치료제인 글루카곤 유사 펩타이드(GLP-1)이다. 건강 보조제 시장에서도 펩타이드 기반 제품 출시가 잇따르고 있다. 특히 오젬픽, 위고비 등 체내 대사를 조절하는 펩타이드의 일종인 GLP-1이 대중화되면서 보조제로의 펩타이드에 대한 인식도 높아졌다. 펩타이드 효능이 알려지면서 펩타이드 건강 보조제 시장도 소비자 수요 증가와