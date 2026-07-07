빽다방, 신규 BI로 글로벌 시장 본격 진출

영문 로고 ‘Paik’s DABANG’ 적용, 브랜드 정체성 재정비
8월 도쿄 1호점 출점…연내 일본 2호점과 추가 진출 검토
[리얼푸드=정찬수 기자] 더본코리아의 커피 전문 브랜드 빽다방이 신규 BI(브랜드 아이덴티티·사진)를 공개하고, 글로벌 시장을 공략한다고 7일 밝혔다.
기존 한글 중심 로고에서 영문 브랜드명인 ‘Paik’s DABANG’을 강조한 BI는 해외 소비자들이 쉽게 다가서도록 기획했다. ‘다방(DABANG)’을 영문 표기에도 그대로 살려 한국의 대중적인 커피 문화를 상징하는 정체성을 강조했다. 커피 원두를 형상화한 ‘P’ 디자인도 돋보인다.
빽다방은 올해 8월 일본 도쿄에 1호점 출점을 목표로 준비하고 있다. 연내 일본 2호점을 추가로 열 계획이다. 중국·대만·미국 등 진출 가능성과 사업 모델도 다각도로 검토 중이다.
신규 BI가 적용된 간판은 본사 지원을 바탕으로 전국 매장에 순차 변경할 계획이다. 빽다방 20주년을 기념해 특별 신메뉴 출시와 고객 참여형 프리퀀시 이벤트도 준비하고 있다.
더본코리아 관계자는 “이번 BI 개편은 빽다방이 국내를 넘어 글로벌 시장에서 더 많은 고객을 만나기 위한 브랜드 정비의 일환”이라며 “합리적인 커피 경험과 친근한 브랜드 이미지를 알릴 수 있도록 준비하겠다”고 말했다.
andy@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
July 06. 2026
유럽 식품업계가 차세대 글로벌 소스를 찾기 위한 경쟁에 나서고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 유럽에서 기존 한국, 말레이시아, 중동, 남미 음식에 관심이 확대되면서, 해당 지역의 테이블 소스가 부상하고 있다. 실제 시장조사기관 민텔 조사에 따르면 독일 16~34세 소비자의 54%가 한국 음식을 경험한 적이 있으며, 27%는 아직 경험하지 않았지만 향후 시도 의향이 있다고 응답했다. 프랑스에서는 테이블 소스 소비자의 40%가 한국 요리를 포함한 글로벌 조미료 구매에 관심을 보였다. 특히 유럽 식품업계는 태국식 스리라차 소스의 성장세가 정체 단계에 접어든 것으로 평가된다. 한국식 바비큐 소스(K-BBQ Sauce)와 고추장을 차세대 성장 품목으로 주목하고 있다. 민텔 측은 “서유럽과 북유럽의 테이블 소스 신제품 가운데 한국풍 소스 출시가 증가하는 추세”라고 분석했다. 미국 시장에서도 한국식 소스는 대중화 단계에 진입하고 있다. 민텔 조사에서 미국