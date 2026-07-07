F1부터 e스포츠·음악까지…문화 캠페인 확장하는 킷캣

[리얼푸드=육성연 기자] 네슬레코리아가 세계 초콜릿의 날을 맞아 킷캣 브랜드의 글로벌 행보를 소개했다.
킷캣은 최근 포뮬러1(F1), e스포츠, 음악 등 다양한 영역으로 파트너십을 확장했다. 2026 시즌 F1의 공식 초콜릿 바 파트너로 주요 레이스와 연계한 글로벌 캠페인을 전개 중이다. F1은 글로벌 스포츠·엔터테인먼트 플랫폼이다. 킷캣은 F1 레이싱카 형태의 몰드 초콜릿과 ‘F1 킷캣 청키’ 등 글로벌 한정 제품을 선보였다.
e스포츠 및 게임 영역에서도 협업을 확대했다. 킷캣은 2020년부터 라이엇 게임즈와 함께 리그 오브 레전드 EMEA 챔피언십(LEC)의 공식 파트너로 협업했다. 올해부터는 발로란트 챔피언스 투어(VCT) EMEA 및 게임 체인저스 EMEA의 공식 파트너로 참여하며 협업 범위를 확대했다.
네슬레코리아 킷캣 브랜드 관계자는 “앞으로도 국내외를 아우르는 다양한 문화 영역과의 협업을 이어갈 것”이라고 전했다.
gorgeous@heraldcorp.com
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July 06. 2026
유럽 식품업계가 차세대 글로벌 소스를 찾기 위한 경쟁에 나서고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 유럽에서 기존 한국, 말레이시아, 중동, 남미 음식에 관심이 확대되면서, 해당 지역의 테이블 소스가 부상하고 있다. 실제 시장조사기관 민텔 조사에 따르면 독일 16~34세 소비자의 54%가 한국 음식을 경험한 적이 있으며, 27%는 아직 경험하지 않았지만 향후 시도 의향이 있다고 응답했다. 프랑스에서는 테이블 소스 소비자의 40%가 한국 요리를 포함한 글로벌 조미료 구매에 관심을 보였다. 특히 유럽 식품업계는 태국식 스리라차 소스의 성장세가 정체 단계에 접어든 것으로 평가된다. 한국식 바비큐 소스(K-BBQ Sauce)와 고추장을 차세대 성장 품목으로 주목하고 있다. 민텔 측은 “서유럽과 북유럽의 테이블 소스 신제품 가운데 한국풍 소스 출시가 증가하는 추세”라고 분석했다. 미국 시장에서도 한국식 소스는 대중화 단계에 진입하고 있다. 민텔 조사에서 미국