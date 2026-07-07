F1부터 e스포츠·음악까지…문화 캠페인 확장하는 킷캣

[리얼푸드=육성연 기자] 네슬레코리아가 세계 초콜릿의 날을 맞아 킷캣 브랜드의 글로벌 행보를 소개했다.

킷캣은 최근 포뮬러1(F1), e스포츠, 음악 등 다양한 영역으로 파트너십을 확장했다. 2026 시즌 F1의 공식 초콜릿 바 파트너로 주요 레이스와 연계한 글로벌 캠페인을 전개 중이다. F1은 글로벌 스포츠·엔터테인먼트 플랫폼이다. 킷캣은 F1 레이싱카 형태의 몰드 초콜릿과 ‘F1 킷캣 청키’ 등 글로벌 한정 제품을 선보였다.

e스포츠 및 게임 영역에서도 협업을 확대했다. 킷캣은 2020년부터 라이엇 게임즈와 함께 리그 오브 레전드 EMEA 챔피언십(LEC)의 공식 파트너로 협업했다. 올해부터는 발로란트 챔피언스 투어(VCT) EMEA 및 게임 체인저스 EMEA의 공식 파트너로 참여하며 협업 범위를 확대했다.

네슬레코리아 킷캣 브랜드 관계자는 “앞으로도 국내외를 아우르는 다양한 문화 영역과의 협업을 이어갈 것”이라고 전했다.

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