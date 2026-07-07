미식 거장 알랭 뒤카스가 선택한 강릉…‘알랭 뒤카스 쇼콜라 파리’ 개장

[리얼푸드=육성연 기자] 알랭 뒤카스 쇼콜라 파리가 지난 4일 강원도 강릉에 ‘알랭 뒤카스 쇼콜라 파리 매뉴팩처 강릉’과 국내 첫 플래그십 스토어를 동시에 열었다.

강릉에서는 프랑스 본사에서 준비한 커버처 초콜릿을 사용해 로스팅, 엔로빙, 몰딩 등 주요 공정을 수행한다. 생산시설은 해썹(HACCP) 인증을 갖췄다.

알랭 뒤카스 쇼콜라 파리는 주요 거점에서 생산과 판매가 가까이 연결되는 매뉴팩처 방식을 운영한다. 초콜릿의 품질은 원료를 다루는 방식과 제조 공정에서 결정된다는 기준에 따른 것이다.

알랭 뒤카스 쇼콜라 파리의 한국 초콜릿 셰프들은 프랑스 파리 매뉴팩처에서 교육을 이수했다. 프랑스 본사 셰프들도 한국 현장에 파견되어 제조 공정과 품질 기준을 공유했다.

2013년 프랑스 파리에서 시작한 알랭 뒤카스 쇼콜라 파리는 초콜릿을 카카오와 장인의 공정이 완성하는 미식 경험으로 제안해 왔다. 모든 컬렉션은 브랜드의 ‘카카오 투 타블렛’ 기준 아래 카카오빈의 선별부터 제조 과정까지 관리된다. 브랜드는 장인의 손길과 정교한 공정을 통해 카카오 산지와 원료가 지닌 풍미를 표현한다.

이러한 접근은 재료의 본질을 중시해 온 알랭 뒤카스 셰프의 요리 세계와 연결된다. 알랭 뒤카스 셰프는 레스토랑, 매뉴팩처, 교육 분야에서 재료와 기술, 경험을 중심으로 활동해 왔다.

알랭 뒤카스 셰프는 “한국은 감각적이고 수준 높은 미식 문화를 가진 시장”이라며, “강릉 매장을 통해 카카오와 장인정신의 가치를 한국 고객이 경험할 수 있기를 기대한다”고 전했다.

알랭 뒤카스 쇼콜라 파리 한국 파트너사 학산의 김의열 대표는 “이번 한국 론칭은 알랭 뒤카스 쇼콜라 파리의 제조 기준과 장인정신을 한국에 소개하는 첫걸음”이라며, “강릉 매뉴팩처를 시작으로 국내 고객이 브랜드의 초콜릿을 다양한 방식으로 경험할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

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