이금기, 소방공무원 100여 명 위한 급식 봉사 후원

[리얼푸드=육성연 기자] 글로벌 소스 브랜드 이금기가 서울 용산소방서에서 진행된 급식 봉사활동을 후원했다.
지난 2일 서울 용산소방서 구내식당에서 진행된 이번 행사는 봉사활동을 전문으로 하는 셰프 조직 ‘일심회’가 마련한 자리다. 소방공무원들을 격려하고 응원하기 위해 기획됐다.
이번 행사에서 이금기는 팬더 굴소스, 치킨파우더, 프리미엄 노추(노두유), 중국쌀식초 등 정통 중화 소스 4종을 지원했다.
행사에는 중식 분야에서 활동하는 필감산 셰프를 비롯해 중식 셰프 10명이 참여했다. 이들은 소방공무원 100여 명을 위한 특별한 한 끼를 정성껏 준비했다. 이날 마련된 점심 메뉴는 얼큰짬뽕, 탕수육, 크림새우, 해파리냉채로 구성했다.
이금기 관계자는 “위험한 순간마다 국민의 생명과 안전을 지켜주는 소방공무원들에게 작은 힘이나마 보태고자 이번 후원을 준비했다”고 말했다.
gorgeous@heraldcorp.com
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July 06. 2026
유럽 식품업계가 차세대 글로벌 소스를 찾기 위한 경쟁에 나서고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 유럽에서 기존 한국, 말레이시아, 중동, 남미 음식에 관심이 확대되면서, 해당 지역의 테이블 소스가 부상하고 있다. 실제 시장조사기관 민텔 조사에 따르면 독일 16~34세 소비자의 54%가 한국 음식을 경험한 적이 있으며, 27%는 아직 경험하지 않았지만 향후 시도 의향이 있다고 응답했다. 프랑스에서는 테이블 소스 소비자의 40%가 한국 요리를 포함한 글로벌 조미료 구매에 관심을 보였다. 특히 유럽 식품업계는 태국식 스리라차 소스의 성장세가 정체 단계에 접어든 것으로 평가된다. 한국식 바비큐 소스(K-BBQ Sauce)와 고추장을 차세대 성장 품목으로 주목하고 있다. 민텔 측은 “서유럽과 북유럽의 테이블 소스 신제품 가운데 한국풍 소스 출시가 증가하는 추세”라고 분석했다. 미국 시장에서도 한국식 소스는 대중화 단계에 진입하고 있다. 민텔 조사에서 미국