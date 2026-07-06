이금기, 소방공무원 100여 명 위한 급식 봉사 후원

[리얼푸드=육성연 기자] 글로벌 소스 브랜드 이금기가 서울 용산소방서에서 진행된 급식 봉사활동을 후원했다.

지난 2일 서울 용산소방서 구내식당에서 진행된 이번 행사는 봉사활동을 전문으로 하는 셰프 조직 ‘일심회’가 마련한 자리다. 소방공무원들을 격려하고 응원하기 위해 기획됐다.

이번 행사에서 이금기는 팬더 굴소스, 치킨파우더, 프리미엄 노추(노두유), 중국쌀식초 등 정통 중화 소스 4종을 지원했다.

행사에는 중식 분야에서 활동하는 필감산 셰프를 비롯해 중식 셰프 10명이 참여했다. 이들은 소방공무원 100여 명을 위한 특별한 한 끼를 정성껏 준비했다. 이날 마련된 점심 메뉴는 얼큰짬뽕, 탕수육, 크림새우, 해파리냉채로 구성했다.

이금기 관계자는 “위험한 순간마다 국민의 생명과 안전을 지켜주는 소방공무원들에게 작은 힘이나마 보태고자 이번 후원을 준비했다”고 말했다.

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