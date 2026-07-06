퐁피두센터 전시 보고 뷔페…‘63뷔페 파빌리온 더 프리미엄’ 그랜드 새단장

[리얼푸드=육성연 기자] 한화푸드테크가 운영하는 63뷔페가 퐁피두센터 한화 개장에 맞춰 ‘63뷔페 파빌리온 더 프리미엄’으로 새롭게 단장했다.
가장 큰 변화는 ‘파인 다이닝 경험’의 확대다. 63 뷔페 최초로 ‘웰컴 메인 디시’를 유료 고객 전원에게 제공한다. 식사 초반 랍스터 테일을 자리로 가져다준다.
뷔페는 약 160개 메뉴다. 라이브 스테이션을 기존 4개에서 14개로 늘렸다. 새롭게 선보이는 대표 메뉴는 숙성 하몽·생참치 즉석 카빙, 한우 채끝 육사시미, 화산석 한국식 우대갈비 바비큐, 뉴욕 뚱갈비 등이다.
디저트로는 바나나 크림 브륄레와 아이스크림 벤슨의 메뉴 5종을 제공한다. 벤슨은 인공 유화제를 쓰지 않고 국산 원유를 활용한다.
평일에는 주류 무제한(추가 금액 발생) 프로그램을 운영한다. 요금제에 따라 소믈리에 추천 와인과 생맥주, 소프트드링크 등을 등급별로 나눠 제공한다.
공간은 홀 좌석 외에 별도 룸(PDR)을 마련했다. 가족 고객을 위한 키즈존에는 유기농 치즈 등 유아를 위한 메뉴를 추가했다. 어린이용 앞치마도 증정한다.
퐁피두센터 한화 이용 고객에겐 추가 혜택도 제공한다. 전시 관람 당일 파빌리온을 찾은 고객은 10% 할인받을 수 있다. 가격은 성인 기준 평일 런치 15만5000원, 디너 17만5000원이다.
한화푸드테크 관계자는 “이번 리뉴얼은 63뷔페 파빌리온이 쌓아온 명성에 파인 다이닝의 품격을 더하는 데 초점을 맞췄다”며 “이름에 걸맞게 차별화된 프리미엄 서비스를 제공할 것”이라고 말했다.
gorgeous@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
July 06. 2026
유럽 식품업계가 차세대 글로벌 소스를 찾기 위한 경쟁에 나서고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 유럽에서 기존 한국, 말레이시아, 중동, 남미 음식에 관심이 확대되면서, 해당 지역의 테이블 소스가 부상하고 있다. 실제 시장조사기관 민텔 조사에 따르면 독일 16~34세 소비자의 54%가 한국 음식을 경험한 적이 있으며, 27%는 아직 경험하지 않았지만 향후 시도 의향이 있다고 응답했다. 프랑스에서는 테이블 소스 소비자의 40%가 한국 요리를 포함한 글로벌 조미료 구매에 관심을 보였다. 특히 유럽 식품업계는 태국식 스리라차 소스의 성장세가 정체 단계에 접어든 것으로 평가된다. 한국식 바비큐 소스(K-BBQ Sauce)와 고추장을 차세대 성장 품목으로 주목하고 있다. 민텔 측은 “서유럽과 북유럽의 테이블 소스 신제품 가운데 한국풍 소스 출시가 증가하는 추세”라고 분석했다. 미국 시장에서도 한국식 소스는 대중화 단계에 진입하고 있다. 민텔 조사에서 미국