퐁피두센터 전시 보고 뷔페…‘63뷔페 파빌리온 더 프리미엄’ 그랜드 새단장

[리얼푸드=육성연 기자] 한화푸드테크가 운영하는 63뷔페가 퐁피두센터 한화 개장에 맞춰 ‘63뷔페 파빌리온 더 프리미엄’으로 새롭게 단장했다.

가장 큰 변화는 ‘파인 다이닝 경험’의 확대다. 63 뷔페 최초로 ‘웰컴 메인 디시’를 유료 고객 전원에게 제공한다. 식사 초반 랍스터 테일을 자리로 가져다준다.

뷔페는 약 160개 메뉴다. 라이브 스테이션을 기존 4개에서 14개로 늘렸다. 새롭게 선보이는 대표 메뉴는 숙성 하몽·생참치 즉석 카빙, 한우 채끝 육사시미, 화산석 한국식 우대갈비 바비큐, 뉴욕 뚱갈비 등이다.

디저트로는 바나나 크림 브륄레와 아이스크림 벤슨의 메뉴 5종을 제공한다. 벤슨은 인공 유화제를 쓰지 않고 국산 원유를 활용한다.

평일에는 주류 무제한(추가 금액 발생) 프로그램을 운영한다. 요금제에 따라 소믈리에 추천 와인과 생맥주, 소프트드링크 등을 등급별로 나눠 제공한다.

공간은 홀 좌석 외에 별도 룸(PDR)을 마련했다. 가족 고객을 위한 키즈존에는 유기농 치즈 등 유아를 위한 메뉴를 추가했다. 어린이용 앞치마도 증정한다.

퐁피두센터 한화 이용 고객에겐 추가 혜택도 제공한다. 전시 관람 당일 파빌리온을 찾은 고객은 10% 할인받을 수 있다. 가격은 성인 기준 평일 런치 15만5000원, 디너 17만5000원이다.

한화푸드테크 관계자는 “이번 리뉴얼은 63뷔페 파빌리온이 쌓아온 명성에 파인 다이닝의 품격을 더하는 데 초점을 맞췄다”며 “이름에 걸맞게 차별화된 프리미엄 서비스를 제공할 것”이라고 말했다.

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