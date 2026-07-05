현대그린푸드, 업계 최초로 ‘저탄소 돈육’ 식단 선보인다

[리얼푸드=육성연 기자] 현대백화점그룹 계열 종합식품기업 현대그린푸드가 저탄소 식단 확대에 속도를 내고 있다. 현대그린푸드는 이달부터 저탄소 인증 돼지고기(뒷다릿살)를 단체급식에 도입한다고 5일 밝혔다. 국내 단체급식 업계에서 저탄소 돈육을 도입하는 것은 이번이 처음이다.
공급 규모는 연간 30톤이다. 현대그린푸드가 1년간 단체급식에 쓰는 전체 돼지고기 뒷다릿살의 10% 수준이다. 저탄소 돈육은 농림축산식품부와 축산물품질평가원이 ‘저탄소 축산물 농장’으로 인증한 곳에서 생산한 돼지고기를 말한다. 저탄소 축산물 농장은 위생적인 환경에서 돼지를 기르는 것은 물론, 단백질 함량을 낮춘 사료를 먹여 온실가스 발생을 줄이고 농장에서 나오는 부산물을 바이오가스 등 친환경 에너지로 전환한다. 저탄소 인증은 이런 방식으로 사육·생산 과정에서 온실가스 배출량을 일반 돼지고기 평균보다 10% 이상 줄인 농장에만 주어진다.
현대그린푸드는 지난 2021년부터 저탄소 식단 운영을 희망하는 단체급식 사업장을 대상으로 한 달에 두 번 저탄소 식단을 제공하는 ‘그린데이’를 운영해 왔다. 현재 그린데이를 운영하는 사업장은 전국 650여 개 단체급식 사업장 중 병원 등 일부 사업장을 제외하고 600여 곳이다.
현대그린푸드는 이달부터 그린데이를 운영하는 사업장을 대상으로 돈육마늘종비빔밥, 제육양배추덮밥, 돈육라구파스타 등 저탄소 돈육 메뉴를 제공할 예정이다.
현대그린푸드 관계자는 “저탄소 돈육 생산량이 늘어나는 데 맞춰 물량을 단계적으로 확대해 나가는 동시에 관련 메뉴 개발에도 박차를 가할 계획”이라고 말했다.
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July 01. 2026
동남아시아 대표 이커머스 플랫폼 쇼피(Shopee)가 오픈AI의 ‘Apps in ChatGPT’에 입점했다. AI(인공지능) 기반 대화형 쇼핑 서비스를 제공한다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 챗지피티(ChatGPT) 내 앱 기능과 연동된 서비스는 해당 플랫폼의 데이터베이스를 기반으로 상품 검색, 추천, 가격 비교 등 다양한 정보를 대화형으로 제공한다. 쇼피 인 챗지피티는 말레이시아, 싱가포르, 인도네시아, 필리핀, 태국, 대만, 베트남, 브라질 등 주요 시장에서 서비스 이용할 수 있다. 이용자가 “매운 한국 라면 추천해 줘”, “RM30 이하 간식 선물 추천해 줘”, “할랄 인증 한국 김치 보여줘” 등 대화로 질문하면 조건에 맞는 상품을 추천받을 수 있다. 추천 결과에서 쇼피 상품 페이지로 바로 이동된다. 특히 단순 상품 검색뿐 아니라 가격대 비교, 인기 상품 추천, 상품별 특징 비교, 리뷰 요약 등 쇼핑 의사결정을 지원하는 기능을 수행한다. 향후